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    Экономика

    Украинцы - вы невероятные! Коболев показал, сколько Украина "прикрутила" газа

    (обновлено: )1139211
    Как видно из предоставленной Коболевым таблицы, больше всего газа было сэкономлено в Днепропетровской области -15%, меньше всего в Ровенской - 2%.
    Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев поблагодарил украинцев за экономию газа.

    Также он опубликовал на своей странице в Facebook данные об экономии газа по всей Украине. 

    "Украинцы — вы невероятные! Спасибо за вашу помощь и поддержку", — написал Коболев. 

    Как видно из таблицы, больше всего газа было сэкономлено в Днепропетровской области —15%, меньше всего в Ровенской — 2%.

    facebook.com/andriy.kobolyev
    Коболев показал, сколько за сутки "прикрутили" по всей Украине

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

    По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

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