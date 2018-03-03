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    Комитет при Минэнерго призвал прекратить "газовые каникулы" в школах

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (752)

    (обновлено: )56431
    Cоветник главы Минэнерго Максим Билявский сообщил, что кризисный комитет при министерстве решил снять ограничения по газоснабжению всех образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года.
    Пустые парты в школе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности предложил Министерству образования восстановить работу учебных заведений с понедельника, 5 марта, сообщил в субботу советник главы Минэнерго Максим Билявский.

    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото
    Соцсети о "газовых каникулах": кому кризис, а детям – радость

    "Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению всех образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", — написал он на своей странице в Facebook.

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    Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщал, что с 1 по 4 марта в Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газав размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

    Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. Во многих регионах власти ввели каникулы в школах до 12 марта.

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