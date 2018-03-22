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    Экономика

    В МВФ уточнили, почему Украина не является бедной страной

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (620)

    (обновлено: )33523
    Снижение доходов в Украине в МВФ связывают в первую очередь с боевыми действиями в Донбассе, несмотря на то, что доходы в стране на душу населения упали на 14% относительно уровня, при котором страну считают низкодоходной.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) не включил Украину в список развивающихся стран с низким уровнем дохода, говорится в исследовании организации по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах.

    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    МВФ, шел бы ты домой

    Несмотря на то, что доходы в Украине на душу населения упали на 14 процентов относительно уровня, при котором страну считают низкодоходной, в 2014 году МВФ не включил ее в указанный перечень. Снижение доходов в Украине в МВФ связывают в первую очередь с боевыми действиями в Донбассе.

    В 2018 году Украина также не вошла в этот список, поскольку уровень бедности, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования соответствуют показателям стран с развивающейся рыночной экономикой.

    Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что оптимистично смотрят на сотрудничество с МВФ и рассчитывают получить в 2018 году еще два миллиарда долларов.

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    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

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