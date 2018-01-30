Климкин разочарован отсутствием прогресса на встрече Суркова и Волкера

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разочарован отсутствием прогресса в результате встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера, которая состоялась на минувшей неделе в Дубае.

В пятницу помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Позже Волкер сообщил, что обсуждал Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, однако конкретного плана выработано не было. Еще накануне встречи Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера, это рабочая сверка часов.

"Я нахожусь в постоянном контакте с нашими американскими друзьями и союзниками, несколько раз говорил с Куртом Волкером и до встречи с Сурковым и после — вчера. К сожалению, во время встречи не было достигнуто никаких результатов, но мы будем последовательно давить с целью имплементации логики дорожной карты. И надеюсь, что последние события, в том числе с американской стороны, тоже помогут Москве понять, что ее предложение касательно бодигардов для СММ не имеют смысла, а нужна реальная миротворческая миссия. Нужно дать СММ спокойно работать и не мешать, и нужно дать миротворцам взять на себя контроль за ситуацией на оккупированных территориях", — заявил Климкин на брифинге по итогам встречи с главой МИД Италии, которая состоялась в Киеве во вторник.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.