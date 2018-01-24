Волкер назвал основные темы на переговорах с Сурковым

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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым собирается обсудить отвод сил в Донбассе и освобождение пленных и заложников.

Встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова запланирована на пятницу, 26 января, в Дубае.

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"Прежде всего на встрече с господином Сурковым я надеюсь изложить видение США того, что мы можем сделать, чтобы ускорить завершение конфликта (в Донбассе — Ред.). Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы", — сказал Волкер в интервью "Радио Свобода".

Кроме того, спецпредставитель Госдепа собирается обсудить с Сурковым освобождение заложников.

"Многие люди до сих пор содержатся на оккупированных территориях, и, как вы сказали, прямо в России. Конечно, я планирую поднять этот вопрос. Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимается лично, но надеюсь, что он передаст сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основы для достижения взаимопонимания", — добавил Волкер.

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Напомним, 23 января Волкер по приезде в Киев встретился сначала с главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, а после с президентом Петром Порошенко.

На 24 января была запланирована поездка Волкера в Донбасс, но визит был отменен из-за ухудшения погодных условий.