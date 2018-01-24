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    Политика

    Волкер назвал основные темы на переговорах с Сурковым

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (459)

    (обновлено: )24104
    По словам спецпредставителя Госдепа США по Украине, на встрече с помощником Владимира Путина он намерен в первую очередь обсудить отведение сил и освобождение удерживаемых лиц.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым собирается обсудить отвод сил в Донбассе и освобождение пленных и заложников.

    Петр Порошенко и Курт Волкер
    Сайт президента Украины
    Визит Волкера: войну поставят на паузу

    Встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова запланирована на пятницу, 26 января, в Дубае. 

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    "Прежде всего на встрече с господином Сурковым я надеюсь изложить видение США того, что мы можем сделать, чтобы ускорить завершение конфликта (в Донбассе — Ред.). Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы", — сказал Волкер в интервью "Радио Свобода".

    Кроме того, спецпредставитель Госдепа собирается обсудить с Сурковым освобождение заложников.

    "Многие люди до сих пор содержатся на оккупированных территориях, и, как вы сказали, прямо в России. Конечно, я планирую поднять этот вопрос. Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимается лично, но надеюсь, что он передаст сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основы для достижения взаимопонимания", — добавил Волкер.

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    Напомним, 23 января Волкер по приезде в Киев встретился сначала с главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, а после с президентом Петром Порошенко.

    На 24 января была запланирована поездка Волкера в Донбасс, но визит был отменен из-за ухудшения погодных условий.

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