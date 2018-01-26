Встреча Волкера и Суркова: чего ждать Украине?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В пятницу, 26 января, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретится в Дубае с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Это их уже четвертая встреча, но впервые переговоры проходят не без участия самой Украины. До этого переговоры состоялись 21 августа 2017 года в Минске, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде.

Накануне переговоров с помощником российского лидера Волкер побывал в Украине, где провел встречи с украинскими политиками и президентом Петром Порошенко.

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Предполагается, что на встрече в Дубае стороны обсудят перемирие на Донбассе, освобождение заложников, гуманитарную ситуацию в регионе, а также перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии на Донбассе.

"Прежде всего, о встрече с господином Сурковым: я надеюсь выложить видение США о том, что мы можем сделать, чтобы ускорить завершение конфликта. Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные (РФ — ред.) силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы", — сказал Волкер в интервью "Радио Свобода".

По мнению Волкера, президент России Владимир Путин может изменить политику по Донбассу и Крыму.

"Тактика Путина зависит только от него, не думаю, что кто-то еще принимает решения. И я вижу, что российскому правительству важно продемонстрировать, что Россия защищает русскоязычное население — так они характеризуют свои действия. Им важно, чтобы Россию воспринимали как мощную силу. Однако и большая сила может способствовать миру. И лучший способ защитить русскоязычных — дать им жить в мире. А для этого нужно прекратить конфликт…Я действительно думаю, что это возможно, что он может изменить имидж, который он презентует миру. Сейчас в Европе, в Соединенных Штатах, в разных странах мира Россию видят агрессором", — отметил Волкер.

Также дипломат намерен поднять вопрос освобождения украинских заложников. "Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимался лично, но надеюсь, что они передадут сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и почвы для достижения согласия", — подчеркнул Волкер.

По его словам, стороны обсудят и гуманитарную ситуацию в регионе. "Важно держать это на первом плане — то, что число людей, погибших, раненых или оставшихся без дома из-за этого конфликта, значительное, и это происходит в центре Европы. Мне кажется, что это важно держать в центре внимания", — добавил Волкер.

Вместе с тем, дипломат отметил, что не ожидает прогресса в переговорном процессе. "Не думаю, что мы договоримся на этой встрече, но я думаю, что важно указать, каковы наши ожидания", — указал дипломат.

Ранее Волкер заявил, что предыдущая встреча с Сурковым 13 ноября в Белграде была "шагом назад". По его словам, Кремль не был готов к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Следует отметить, что перед этим встречи Волкера с Сурковым проходили без каких-либо предварительных переговоров с Киевом, о чем не раз упрекали спецпосланника США по Украине. Мол, США ведут переговоры по Украине без учета ее мнения.

Однако на этот раз Волкер заверил: "США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесном контакте с моими украинскими коллегами из администрации президента, МИД Украины, украинского парламента и коллегами из Франции и Германии".

Прорыва не ждать?

Однако эксперты не ожидают особых прорывов от предстоящей встречи.

Скорее всего, вооруженный конфликт в Донбассе поставлен "на паузу", считает политический эксперт Владимир Воля. По его словам, с декабря прошлого года "складывается такое впечатление, что решили поставить на паузу весь процесс урегулирования (конфликта в Донбассе — Ред.). Потому что несколько месяцев упорных консультаций, которые осуществлял (помощник президента РФ — Ред.) Сурков показали, что нет никаких логичных предпосылок для того, чтобы мог возникнуть прогресс в реализации "Минска-2".

По его мнению, скорее всего, стороны просто проведут консультации.

Что до прилета американского представителя в Киев, то, по мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Волкер на этот раз приехал для того, чтобы "попытаться понять, что произошло в Украине за время с его последнего визита".

Однако, добавляет Бортник, Волкер приехал не столько для того, чтобы сверить часы, но, прежде всего, "для того, чтобы выразить волю американского руководства в отношении того, как должны развиваться события в Украине в части конфликта с Россией".

По материалам из открытых источников интернет