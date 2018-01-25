Волкер о законе по Донбассу: не противодействует "Минску"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что закон о реинтеграции Донбасса формализует права граждан Украины, которые на временно неподконтрольных территориях.

"А то, что там нет упоминания о "Минске", не означает, что он противодействует "Минску". Украина является участником Минских соглашений, участвует в Трехсторонний контактной группе в Минске. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия. Поэтому я думаю, что Украина придерживается соглашения. Как по мне, нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в том числе по соблюдению перемирия, такого, как мы видели прошлые сутки", — сказал Волкер в интервью "Радио Свободе".

Напомним, 23 января Волкер по приезде в Киев встретился сначала с главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, а после с президентом Петром Порошенко.

На 24 января была запланирована поездка Волкера в Донбасс, но визит был отменен из-за ухудшения погодных условий.

Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".