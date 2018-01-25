Политику по Крыму и Донбассу может изменить Путин - Волкер

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что президент России Владимир Путин может изменить политику по Донбассу и Крыму.

"Тактика Путина зависит только от него, не думаю, что кто-то еще принимает решения. И я вижу, что российскому правительству важно продемонстрировать, что Россия защищает русскоязычное население — так они характеризуют свои действия. Им важно, чтобы Россию воспринимали как мощную силу. Однако и большая сила может способствовать миру. И лучший способ защитить русскоязычных — дать им жить в мире. А для этого нужно прекратить конфликт…Я действительно думаю, что это возможно, что он может изменить имидж, который он презентует миру. Сейчас в Европе, в Соединенных Штатах, в разных странах мира Россию видят агрессором", — рассказал Волкер в интервью "Радио Свобода".

По словам политика, так же нет улучшений в отношениях России и США, как нет и улучшений в отношениях России и Европы, по России применяют санкции.

"И я думаю, что России вполне возможно кардинально изменить все. Но чтобы это произошло, Россия должна изменить свой подход к ряду вопросов. И Восточная Европа — один из них. Однако это вполне возможно, если Россия будет способствовать миру, стабилизации конфликта, выполнению Минских соглашений. Тогда это будет существенное значение, и изменило бы восприятие России", — сказал Волкер.

Напомним, 23 января Волкер по приезде в Киев встретился сначала с главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, а после с президентом Петром Порошенко.

На 24 января была запланирована поездка Волкера в Донбасс, но визит был отменен из-за ухудшения погодных условий.

Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".