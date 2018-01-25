О чем говорили Волкер и Муженко?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Информация о запланированных поставках на вооружение украинской армии новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотников засекречена и не подлежит разглашению, заявили в Генштабе ВСУ.

Стоит напомнить, что главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов 5 января 2018 года в своем Facebook опубликовал информацию, в которой утверждал, что Генштаб принял решение внести в список потребностей ВСУ "800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет и 500 беспилотных летательных аппаратов".

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По словам Бутусова, это якобы принятое решение означает, что "в ближайшее время это оружие будет включено в гособоронзаказ и в течение двух-трех лет будет поставлено в войска".

Подробнее о поставках вооружения украинской армии в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт Игорь Левченко.

Голос Столицы Военный эксперт Игорь Левченко

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є у вас інформація, в якому стані поставки українського озброєння в ЗСУ?

— В принципі, щодо стану з поставками нового або модернізованого озброєння ЗСУ ми можемо отримати інформацію тільки з якихось окремих повідомлень, які просочуються в пресу. Це або від експертів, які трохи мають доступ до обмеженої інформації, або від посадових осіб, часто це буває у нас від політиків, які таким чином використовують цю конфіденційну інформацію для якихось популістських заяв, підвищення власного іміджу і т.д. Те, що стосується постачання озброєння, військової техніки до ЗСУ, а особливо, її розподілення по бойових частинах або переміщення на склади зберігання — це інформація, яка становить державну таємницю.

Тобто це поширена світова практика – засекречувати інформацію про озброєння?

— Треба розуміти, що в даному випадку відповідно до заяви Генштабу мова йде про певні системи озброєнь і військової техніки, тобто це протитанкові ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати. В принципі, Україна в рамках своїх міжнародних домовленостей і взятих на себе зобов’язань, в рамках документів і договорів щодо контролю озброєнь в Європі, а такі є, як мінімум, два, вони підписані в рамках організації з безпеки співробітництва в Європі, як і інші країни-підписанти цього документа, повинна щорічно оприлюднювати інформацію щодо озброєння і військової техніки, яка знаходиться у неї на озброєнні, при цьому навіть розподіляти її по військовим гарнізонам, з прив’язкою, в тому числі, до конкретних бойових частин, навіть підрозділів. Але це стосується певної обмеженої кількості озброєння, військової техніки, яка визначається як наступальна, тобто наступальне озброєння і військова техніка, в основному це бойові літаки, це озброєння бронетанкове, тобто танки і бойові машини броньовані, а також самохідна та буксована артилерія калібром вище 100 міліметрів. Ця інформація щорічно надається, публікується, вона не є у вільному доступі, але при бажанні можна цю інформацію певним чином отримати, якщо дуже хотіти. Ті самі славнозвісні верифікаційні польоти або візити, про які інколи йде мова, коли наші європейські партнери здійснюють польоти над територією, наприклад, РФ, офіційні польоти, а також візити до підрозділів російських збройних сил на її території, це саме відбувається в рамках цих документів, але перелік озброєнь військової техніки там обмежений відповідно до того, як я сказав перед цим.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Курт Волкер

Чи можна говорити, що сьогоднішня зустріч начальника Генштабу та головнокомандуючого Збройних сил України Віктора Муженка зі спеціальним представником США Куртом Волкером була успішною?

— Наскільки я розумію, спецпредставника Курта Волкера в даній зустрічі, скоріше за все, цікавив аспект змін у застосуванні ЗСУ відповідно до прийнятого закону так званого про реінтеграцію або про деокупацію Донбасу, як його називають ЗМІ. У принципі, вирішувати якісь політичні питання з начальником Генштабу недоречно, тому що це не є в його компетенції. Тому питання, які Волкер обговорював після зустрічі з нашим начальником Генштабу, вони стосувались питань застосування саме Збройних сил, особливості або зміни підходів до застосування в умовах прийняття нового закону, а також щодо різних цих ініціатив, так званих, з припинення вогню, які постійно виникають з боку наших західних партнерів або з нашого боку, тобто це такі більш питання сьогодення, ніж якісь стратегічні, політичні питання.

Наскільки українська армія потребує постачання з-за кордону, і яке це озброєння?

— Я не думаю, що на перемовинах Волкера з Муженком обговорювалися поставки зброї американської, це навряд чи. Все ж таки в компетенції інших політиків, і сама філософія місії Волкера більш миротворча, і тому обговорення питання поставок озброєння, військової техніки не пасує тим функціям, які виконує американський спецпредставник. В принципі, якщо говорити про озброєння, військову техніку, яку потребує Україна саме із поставок з-за кордону, це дуже така вже пережована тема, більшість військових експертів одностайні у своєму наполяганні на необхідності отримання від союзників високотехнічних засобів зв’язку, радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки, засобів стеження, зокрема, безпілотних розвідкомплексів, тобто нічого нового тут за останній рік не відбулося.

facebook.com/GeneralStaff.ua Виктор Муженко

К слову, США и Канада привязывают возможность передачи вооружения к политической стабильности и борьбе с коррупцией в Украине, считает эксперт-международник Анна Шелест.