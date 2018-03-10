Военный эксперт Игорь Левченко сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что, несмотря на качественную подготовку и опыт украинских саперов, государству не хватит ресурса для разминирования территорий на востоке Украины.
Демобилизация шестой волны проходит согласно закону, считает начальник управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сэнык. При этом в пикетах жен и матерей под АП, которые требуют вернуть мужчин домой, эксперт Игорь Левченко не исключает использования технологии.
Эксперт в области национальной безопасности и обороны Игорь Левченко и заместитель руководителя Управления информационных технологий Министерства обороны Сергей Галушко спрогнозировали вероятность проведения новых волн мобилизации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".