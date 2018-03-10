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    Игорь Левченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Виктор Муженко и Курт Волкер в Киеве
    О чем говорили Волкер и Муженко?
    16:45 25.01.2018
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    Информацию о поставках вооружения ВСУ политики часто используют для популистских заявлений с целью повышения собственного рейтинга, считает Игорь Левченко.
    Военный эксперт Игорь Левченко
    Хранилища боеприпасов: закрыть или лелеять?
    14:12 08.12.2017
    328Взрывы под Винницей: расследование
    Ввиду того, что за короткий срок провести такой огромный комплекс работ по строительству хранилищ малореально, сначала будут выполнены первоочередные необходимые меры, считает Игорь Левченко.
    Зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования Центр
    Эксперт: стрельбы из ЗРК "Бук-М1" вблизи Крыма - факт идеологической игры
    15:15 10.02.2017
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    Военный эксперт Игорь Левченко в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что стрельбами с полигона "Ягорлык" Украина продемонстрирует России, "что мы не отказываемся от территории" Крыма.
    ВСУ. Архивное фото
    Ястребы налетели. Проблемный отвод сил в зоне АТО - это намек на войну
    19:19 04.10.2016
    5949Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Военный эксперт Игорь Левченко в эфире "ГС" заявил, что идея с разведением войск в трех пунктах на Донбассе в существующем виде, это большая ошибка украинского руководства.
    Мины в зоне АТО
    Левченко: Украине не хватит ресурса на полное разминирование территории
    17:46 16.09.2016
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    Военный эксперт Игорь Левченко сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что, несмотря на качественную подготовку и опыт украинских саперов, государству не хватит ресурса для разминирования территорий на востоке Украины.
    Военнослужащие
    Шестая волна мобилизации. Все идет по плану, но военных не отпускают
    08:07 28.08.2016
    16092АТО: в предчувствии военного положения.
    Демобилизация шестой волны проходит согласно закону, считает начальник управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сэнык. При этом в пикетах жен и матерей под АП, которые требуют вернуть мужчин домой, эксперт Игорь Левченко не исключает использования технологии.
    Инструкторско-методические занятия по выработке единой методики в организации и проведении занятий по боевой подготовке с военнослужащими, призванными по мобилизации
    Эксперты: новая волна мобилизации неизбежна
    08:24 20.04.2016
    10653Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Эксперт в области национальной безопасности и обороны Игорь Левченко и заместитель руководителя Управления информационных технологий Министерства обороны Сергей Галушко спрогнозировали вероятность проведения новых волн мобилизации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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