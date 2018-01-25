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    Политика

    Нардеп рассказал, что обсуждалось на встрече с Волкером

    (обновлено: )9901
    Народный депутата от БПП Дмитрий Лубинец сообщил, что поднимались также вопросы нарушения прав человека и отсутствие мобильной связи на временно оккупированной территории.
    Волкер на встрече с народными депутатами Украины
    Дмитро Лубінець, facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курс Волкер провел в четверг встречу с народными депутатами.

    О подробностях встречи рассказал на своей странице в Facebook народный депутата от БПП Дмитрий Лубинец.

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    "Накануне встречи Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которая состоится завтра, обсудили возможные варианты урегулирования военного конфликта на Востоке Украины. Поднимались также вопросы нарушения прав человека и отсутствие мобильной связи на временно оккупированной территории. США поддерживают идею введения миротворческой миссии, которая обеспечит безопасность для людей, которые живут в зоне конфликта. Это создало бы фундамент, на котором можно было проводить местные выборы, амнистию, введение положения об особом статусе Донбасса и выполнения Минских соглашений. И в завершении этих процессов, как говорится в соглашениях, эти территории вернулись бы под контроль Украины", — написал Лубинец.

    По словам нардепа, Волкер акцентировал внимание на необходимости восстановления контроля над государственным границей, без которого невозможно провести реинтеграцию неподконтрольных территорий Донбасса.

    Напомним, 23 января Волкер по приезде в Киев встретился сначала с главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, а после с президентом Петром Порошенко.

    На 24 января была запланирована поездка Волкера в Донбасс, но визит был отменен из-за ухудшения погодных условий.

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