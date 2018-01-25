Волкер: пока РФ отрицает участие в конфликте, ситуация в Донбассе не решится

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Россия не достигла своих конечных целей в Украине, считает спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. При этом, по его мнению, конфликт в Донбассе не будет разрешен до тех пор, пока Россия не признает свое непосредственное в нем участие.

"Россия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния, но это привело к противоположному эффекту. Все завершилось трагедией, поскольку очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не достигла", — заявил Волкер в интервью Deutsche Welle.

"РФ не намерена оккупировать всю территорию Украины, а преследует скорее политические цели — дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попробовать вбить клин между Украиной и Западом", — подчеркнул американский политик, уточнив, что в Донбассе — "безусловно, не гражданская война".

"Русскоязычные люди живут в разных регионах Украины и между ними не возникает конфликтов и нет дискриминации. Зато конфликт затронул лишь один регион. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, с мелкомасштабного вторжения России в Украине… Пока Россия отрицает свое непосредственное участие в конфликте на Востоке Украины, ситуация не решится", — отметил спецпредставитель США.

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Отвечая на вопрос о том, не означают ли действия России, что западные санкции не работают, Волкер подчеркнул: "Я бы так не сказал. Я бы сказал, что они не сработали, но это другое. Думаю, в России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры будут продлевать".

Напомним, 23 января Курт Волкер по приезде в Киев встретился сначала с главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, а после с президентом Петром Порошенко. На 24 января была запланирована поездка Волкера в Донбасс, но визит был отменен из-за ухудшения погодных условий.

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Встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова запланирована на пятницу, 26 января, в Дубае.

Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.