Визит Волкера: войну поставят на паузу

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

От очередного визита в Киев спецпредставителя США по Украине Курта Волкера не следует ожидать прорывов, скорее всего, вооруженный конфликт в Донбассе поставлен "на паузу". Об этом сказал РИА Новости Украина политический эксперт Владимир Воля.

Волкер прибыл в Киев с очередным визитом во вторник. Состоялись встречи спецпредставителя с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко, с министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем.

Затем Волкер встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщается на сайте украинского президента, в ходе этой встречи стороны обсудили ситуацию в Донбассе, освобождение пленных и закон о реинтеграции.

Как сообщает пресс-служба президента, стороны отметили, что "Москва должна наконец продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы".

На 24 января у американского дипломата была запланирована поездка в Донбасс, но ее отменили из-за погодных условий.

После Киева Волкер улетит в ОАЭ, где встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

По мнению Владимира Воли, на этот раз от всех этих встреч ничего особенно "прорывного" ожидать не стоит.

"Думаю, просто в очередной раз поговорят", — сказал эксперт. По его словам, с декабря прошлого года "складывается такое впечатление, что решили поставить на паузу весь процесс урегулирования (конфликта в Донбассе — Ред.). Потому что несколько месяцев упорных консультаций, которые осуществлял (помощник президента РФ — Ред.) Сурков показали, что нет никаких логичных предпосылок для того, чтобы мог возникнуть прогресс в реализации "Минска-2". Тем более, что после последней встречи Суркова с Волкером было принято решение о поставках "Джавелинов", плюс этот закон о реинтеграции-деоккупации… Но, я думаю, что даже без этого всего, возможно — это предположение — было принято решение поставить все на паузу до того момента, как сменится Верховная Рада в Украине, то есть до выборов", — сказал эксперт.

По его мнению, скорее всего, стороны просто проведут консультации.

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"Да еще попробуют договориться о миротворческой миссии, какой-то формат найти. Но в целом я не вижу оптимистических сценариев", — сказал эксперт.

Воля отметил, что в деле урегулирования конфликта есть на данный момент определенные достижения в гуманитарной сфере, но дальше — пауза, "скорее всего, так решили и в России".

"Обмен пленными завершается, а дальше можно ожидать и завершения 2019 года, и 2010 год… Всем понятно, что если три года при этой Раде не было никакого прогресса, все топчутся на одном и том же месте, у президента (Порошенко — Ред.) нет политического ресурса для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы, Россия настаивает на своей позиции", — обрисовал ситуацию эксперт.

Он напомнил, что в октябре 2016 года на Берлинском саммите "нормандской четверки" как будто достигли прорыва: была согласована "дорожная карта", и "она должна была появится в течении месяца".

"Но "карта" так и не появилась. Потом была попытка оживить процесс со стороны США, возникла миссия Волкера Но эта миссия пока что завершилась тем же, чем и саммит "нормандской четверки" 2016 года — были позитивные моменты, но в итоге все оказалось безрезультатным на данный момент", — отметил Воля.

Он предположил, что в начале декабря прошлого года "и Россия, и США, не согласовывая друг с другом, пришли к схожему решению — поставить на паузу".

И как раз в связи с этим, то есть с учетом отсутствия перспективы прогресса в ближайшие 1-1,5 года, США и поставили Киеву "Джавелины" — "для предохранения от возможного наступления", считает политолог.

Россия, по его словам, тоже видит, что подвижек в позициях всех участников переговоров по поводу конфликта в Донбассе нет. И понимают также, что не стоит ожидать изменений в позиции Киева, пока в украинском парламенте господствует "партия войны".

"Пока есть эта Рада, подвижек и не будет… Поэтому все на паузе", — резюмировал эксперт.

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.