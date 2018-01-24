Хроника 23 января: Волкер в Киеве, резолюция ПАСЕ по Донбассу

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 23 января, Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине. В этот же день в Киеве состоялась торжественная церемония проводов Национальной сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Встреча Порошенко и Волкера в Киеве

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл с визитом в Украину. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко, который рассказал американскому дипломату о текущей ситуации на Востоке Украины. Также Волкер провел встречу с украинским лидером Петром Порошенко и обсудил с ним ситуацию в Донбассе: ввод миротворцев, освобождение пленных и закон о реинтеграции.

ПАСЕ настаивает на международной гуманитарной конференции по Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, приняла резолюцию, в которой призывает международное сообщество созвать гуманитарную конференцию по Украине, чтобы собрать средства для гуманитарной помощи. Кроме того, ПАСЕ призывает Банк развития Совета Европы разработать доступные кредитные программы для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей в Украине, в том числе временно перемещенных лиц.

Читайте также: Устала и уже не поднимется. Развал инфраструктуры Украины

"Нафтогаз" проведет взаимозачет по долгам с "Газпромом"

НАК "Нафтогаз Украины" проведет взаимозачет долговых обязательств перед "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража по спору о поставках российского газа в Украину в счет возможных долговых обязательств российской компании, которые могут быть присуждены ей судом по второму спору, который касается транзита российского газа по территории Украины. Об этом заявил председатель правления НАК Андрей Коболев.

Порошенко выбрал новых членов Центризбиркома

Президент Украины Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии. Порошенко отметил, что вопрос формирования нового состава ЦИК обсуждается уже очень давно, однако процесс подбора кандидатов затянулся. В свою очередь, глава украинского парламента дал поручение безотлагательно провести спецпроверку кандидатур на должности членов ЦИК.

Главу аудиторской службы заподозрили в незаконном обогащении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении главе государственной аудиторской службы в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен (почти 350 тысяч долларов) и декларировании недостоверной информации, сообщила во вторник пресс-служба НАБУ. В частности, речь идет о приобретении квартиры в Киеве, внедорожника, дорогостоящей мебели, техники, золотых слитков.

Госстат подсчитал жителей Украины

По данным на 1 декабря 2017 года в Украине проживает 42 миллиона 403 тысячи 27 человек. Такие данные обнародовала Государственная служба статистика Украины. Больше всего проживает в Донецкой и Днепропетровской областях — 4202802 и 3233006 человек соответственно. На третьем месте Киев — 2933537 человек. Без учета столицы, в Киевской области зарегистрировано 1753066 человек.

Проводы сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018

Во вторник, 23 января, в Киеве состоялась торжественная церемония проводов Национальной сборной Украины на XXІІI зимние Олимпийские Игры-2018, которые стартуют 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Во время проводов олимпийцев также состоялась презентация формы национальной команды. Ее дизайн разработал известный украинский модельер Андре Тан.

МОК запретил проносить флаг России на трибуны Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, флаг России будет так же под запретом в Пхенчхане, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом. Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства опубликовала доклад о допинге в российском спорте.

Читайте также: Олимпиада-2018. Чего ждать от Украины, и ждать ли?

Из Польши выдворяют десятки украинских гастарбайтеров

Пограничная служба Польши установила факт незаконного трудоустройства 62 граждан Украины в Люблине, они должны покинуть территорию страны. Их нелегально трудоустроило одно из агентств временной занятости. Против его владельца будет подано исковое заявление в суд, ему грозит штраф до 30 тысяч злотых. Работники из Украины и Молдовы, которых трудоустроило агентство, трудились в одной из фирм на территории Люблина.

Теракт в Бенгази

Два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались рядом с паспортным отделом, около крупнейшей мечети Бенгази. По последним данным, погибли 33 человека, более 70 получили ранения. Ливийская газета Аль-Марсад сообщила, что в результате теракта погиб руководитель следственного отдела командования ливийской армии Ахмед Аль-Фейтари.

В Евросоюзе обсудили механизм приостановления безвиза

В ЕС в ходе обсуждения механизма приостановления безвизового режима выразили беспокойством положением дел в Грузии и Албании. О ситуации с этими двумя странами сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter. "Однако ни одна страна (ЕС) не предполагает, что механизм приостановления должен быть использован против любой страны, с которой ЕС имеет визовую либерализацию", — написал журналист.

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма, учрежденного с целью напомнить об уникальности ручного письма, необходимости практиковаться в нем и о неповторимости почерка каждого человека. Растущая с каждым годом популярность компьютеров и электронной почты уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно.