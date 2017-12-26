Вожделенные Javelin: победа или поражение Украины?

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Одобрение президентом США Дональдом Трампом поставки в Украину партии противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin стало итогом довольно длительного процесса — украинские власти просили поставить им это оружие, начиная с 2014 года.

Принятое решение еще не является окончательным — свое слово должны сказать конгресс и Госдепартамент. Но сомневаться в том, что что это решение будет одобрено не приходится, поскольку именно Конгресс изначально был инициатором этих поставок. По мнению многих военных экспертов, появление Javelin на вооружении ВСУ станет мощнейшим фактором сдерживания в зоне конфликта в Донбассе.

Что такое Javelin?

Переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin производится серийно с середины 1990-х. Он способен пробивать броню толщиной до 600-800 мм эквивалента стального катаного листа. Ключевой особенностью, отличающей Javelin от комплексов предыдущего, второго поколения, является принцип "выстрелил-забыл", то есть после пуска ракеты у наводчика нет необходимости удерживать прицельную марку на цели.

Другая особенность этого комплекса — траектория полета ракеты, поражающей цель в наименее защищенную верхнюю проекцию. Ракета наводится на цель с помощью ИК-контрастной головки самонаведения. Первоначально наводчик находит и идентифицирует цель с помощью инфракрасного прицела, после чего ее данные «запоминает» головка самонаведения, которая ведет ракету к выбранной цели, удерживая в памяти ее тепловую сигнатуру.

ПТРК обеспечивает наведение ракеты в сложных метеоусловиях (при повышенной задымленности и в тёмное время суток) и исключает любую активную подсветку цели, которая может привести к ответной защитной реакции танка с постановкой дымовой защиты.

На сегодняшний день эти противотанковые ракеты используются американскими Сухопутными войсками и Корпусом Морской пехоты, британскими Королевскими вооружёнными силами, а также ещё 14 странами, включая соседей России — Эстонию и Литву.

Стоимость одной ракеты комплекса оценивается в 100 тысяч долларов США, а стоимость пуско-прицельного устройства составляет 126 тысяч долларов в ценах 2002 года, что делает Javelin самым дорогим комплексом ПТРК за всю историю создания и использования подобных комплексов.

Капля в море

Ожидаемый объем поставок — 35 пусковых установок и 210 ракет. Это меньше, чем, например, получила в 2016 году Эстония, которой поставили 120 пусковых установок и 350 ракет.

"Если говорить с точки зрения перевооружения армии, то это — капля в море. Нас бы устроило где-то до 1 тысячи пусковых установок и 5-7 тысяч ракет на сегодняшний день. Но об этом решении Трампа можно сказать: "С почином нас". Хотя это решение принято не благодаря, а вопреки нашим желаниям, потому что Петр Алексеевич очень болезненно к этому относится: он внутри страны всегда говорит "дайте-дайте", а когда начинают давать, он ищет поводы, чтобы не получать это оружие. И Порошенко сейчас придется объяснять перед Путиным, почему, и придется сказать, мол это не я, это американцы", — сказал РИА Новости Украина независимый военный эксперт Олег Жданов.

Говоря о количестве поставляемых ракет, эксперт отметил, 210 ракет означают 210 уничтоженных танков с вероятностью 99%.

"То есть, считайте, из 700 заявленных на неподконтрольной Украине территории, третью часть уже можно списать, поставить на них крест", — сказал Жданов.

Особенности применения в реальном бою

Производитель предполагает вероятность попадания 94%, на основе теста, в котором было 31 успешное попадание из 32. Тем не менее, эффективность в реальных боевых действиях, несколько меньше. CBS, CNN и New Zealand Herald описывали инциденты в иракской войне, в которой ракеты падали перед или за целью, а то и не запускались. В перестрелке у перевала Debacka на севере Ирака 6 апреля 2003 года достигли цели 14 из 19 запущенных ракет.

Одна из причин снижения эффективности ПТРК Javelin в бою — это виртуальные тренировки. Компьютерное моделирование может дополнить обучение, но не заменят реальные упражнения. Так стрелок испытывает трудности обнаружения и фиксации цели. Как результат промахи. Кроме того, при условии, когда температура окружающего воздуха почти равна с температурой бронетехники, инфракрасный прицел не работает. Согласно учебному пособию армии США это можно исправить, регулируя настройки на ПУ, но, согласно газетным сообщениям, это не сильно помогает. Поэтому можно предположить, что частота попаданий варьируется в зависимости от условий эксплуатации, в зависимости от источников тепла и опыта солдат, между 50% и 75%.

Тем не менее Javelin снискал себе репутацию своеобразного чуда-оружия, не требующего какой-то особенной подготовки расчета и обеспечивающего при этом практически гарантированное поражение современных танков.

Обучение стрельбе из Javelin

Система обучения в американской армии делится на пять разделов: вводное обучение, обучение военного персонала, проведение совместных учений, полевые учения и обучение для руководителей подразделений.

Содержанием десятидневного курса является анализ инфракрасных изображений, распознавания цели, упражнения с системой тренажера основных навыков (ТОН), устранение неисправностей, упражнения на открытом воздухе с системой Полевой тактический тренер (ПТТ) и, собственно запуск ракет (Hot Shot). Обучение военного персонала состоит из ежемесячных меняющихся упражнений, каждое из ТОН или ПТТ. Каждый квартал все вводный курсы повторяются.

Совместные и полевые учения должны вставить ПТРК Javelin в общую стратегию каждой единицы. Обучение командиров включает в себя не только технологию FGM-148 Javelin, но и основы тактического развертывания и интеграции в блок. Офицеры и другие ключевые сотрудники должны быть обучены самостоятельно проводить учения, чтобы получить это оружие и использовать его. Этот курс, соответственно, рассчитан на большее время. В вооруженных силах Новой Зеландии, например, он длится семь недель.

"Обучение обращению с Javelin не сложное и проходит на тренажерах. Я думаю, что стрельбы в обучении обязательно будут. Есть программа обучения, которая включает в себя и боевые пуски ракет, как итог, и те ракеты, которые будут использоваться в ходе обучения на полигонах, не входят в количество поставляемых в Вооруженные силы. Я не исключаю такой вероятности, что на совместных учениях, которые проводятся дважды в год на наших полигонах на территории Украины, наши солдаты или операторы наших противотанковых комплексов отрабатывали учебно-боевые задачи на комплексах американского или другого производства — на тех же ТOW или Javelin. Натовские подразделения и части приезжают на территорию Украины со своей техникой и вооружением, и они выполняют здесь в том числе и стрельбы. И вполне возможно, с целью обмена опытом, нашим показывали, а, может быть, кому-то давали выстрелить. Есть комплексная программа, и если мы говорим, что НАТО уже подготовила 9 батальонов по своим стандартам ведения боевых действий, факт в том, что это летальное оружие, которое придет в 2018 году в качестве военно-технической помощи, будет плавно вливаться в эти батальоны. Потому что люди уже обучены по стандартам НАТО, а это значит, стрелять из М-16 и стрелять из Javelin, и теперь они будут просто постепенно перевооружаться в ходе получения помощи", — считает Жданов.

Могут застрять на складах

Стоит напомнить, что Вооруженные силы Украины в феврале 2015 года фактически потеряли две из поставленных Соединенными Штатами первых РЛС засечки минометных позиций LCMR. При этом одна из станций была повреждена во время боев под Дебальцево, вторая — была захвачена противником.

"Тогда была огромная проблема: нам дали эти станции, мы их взяли с собой, и где смогли, научились, а где и нет, с Javelin обращаться намного проще. Сейчас все станции находятся на складах по принципу: как бы чего не вышло. Я просто боюсь, что первые партии стрелкового вооружения и тех же Javelin тоже может постигнуть та же участь. Или они попадут в те батальоны, которые не находятся в зоне АТО. А ведь любое усиление боевых потенциалов и боеспособности частей в целом — это залог нашего успеха и залог поражения России", — считает Жданов.

По мнению Жданова России нечего противопоставить противотанковым ракетным комплексам третьего поколения.

"Да, у них есть способы защиты. Например, вариант комплектации Т-90 или БМП-3, который имеет бортовые радары для борьбы с самонаводящимися снарядами. Но стоимость такого танка для вооруженных сил России — неподъемная. Эти танки Т-90, а их, по-моему, было выпущено чуть больше 110 машин в полной комплектации, все ушли на экспорт. То есть, поставить в свои вооруженные силы машину в такой комплектации, они не могут себе позволить", — сказал Жданов.

Баснословная цена

Что касается стоимости поставляемых Javelin, то для Запада, это вполне приемлемая цена, считает военный эксперт, но для Украины — она баснословна.

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"Но тут мы упираемся в государственную политику. Бог с ним, исходя из чувства патриотизма, при всех недостатках "Стугны", "Корсара", но при их хорошей стоимости в разы меньше, я двумя руками бы поддержал нашу "Стугну" и "Корсар". Но у меня вопрос: где они? "Стугна" в 2015 году принята на вооружение, меньше 100 комплексов поставлено в войска. Это издевательство. Имея КБ "Луч" и производственную базу на сегодняшний день, если бы в войска было поставлено 2-3 тысячи комплексов и 10 тысяч ракет за те же самые деньги, я был бы счастлив и сказал: зачем нам эти Джавелины, если у нас есть отечественное производство и мы ни от кого не зависим и можем на один танк потратить пять ракет, а не одну. Но где это отечественное вооружение? Если бы у нас Петр Алексеевич был Шарлем де Голлем, то мы бы за эти три года могли бы полностью сделать программу перевооружения армии за счет конверсии и продажи старого вооружения, но нужно начинать со структурных реформ. Но на внешних кредитах всегда можно что-то украсть. Здесь правда, американцы уже поумнели, и стали строго контролировать, поэтому они не допустят, чтобы что-то случилось с Javelin", — заключил Жданов.