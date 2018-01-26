В Кремле назвали встречу Суркова и Волкера "сверкой часов" по проблемам Украины

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера, это рабочая сверка часов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу журналистам.

В пятницу Сурков и Волкер проведут переговоры в Дубае, где обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.

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"Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна — это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс", — сказал Песков в ответ на вопрос, какова повестка переговоров и каких результатов ждут в Кремле от данной встречи.

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Ранее Волкер зявил, что на встрече с Владиславом Сурковым собирается обсудить отвод сил в Донбассе, освобождение пленных и заложников.