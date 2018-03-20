Эксперт: тотальное разочарование народа в политиках – угроза для Украины

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которым около 40% украинцев не знают, за кого бы проголосовали вообще. При этом если бы парламентские выборы состоялись в конце февраля, то в Раду прошли бы "Батькивщина", РПЛ, Оппозиционный блок, "За життя", "Гражданская позиция", БПП, "Самопомич" и "Свобода".

Тем временем рейтинг кандидатов в президенты возглавляет Юлия Тимошенко, за ней следуют Олег Ляшко и Анатолий Гриценко. Петр Порошенко оказался только на четвертом месте.

Почему так много украинцев не определились, кому отдать свои голоса, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Сегодня безусловным лидером парламентских и президентских выборов является партия "Против всех" и кандидат "Против всех". К сожалению, это определенный приговор всем политикам — и провластным, и оппозиционным. Первая десятка кандидатов сегодня имеют личный антирейтинг более 70%, т.е. это борьба антирейтингов больше. Это общее разочарование украинцев в политиках, и это разочарование — крайне опасно для Украины как государства, и опасно для формирования органов государственной власти, которое будут низколегитимными с самого начала", — отметил политолог.

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