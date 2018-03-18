ВР избрала омбудсменом политика с сомнительной репутацией – Якубин

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина Украина. Верховная Рада в четверг проголосовала за отставку главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначила на ее место Якова Смолия. Также депутаты сменили состав Счетной палаты, назначив ее главой Валерия Пацкана.

Вместо Валерии Лутковской уполномоченным ВР по правам человека стала представитель «Народного фронта» Людмила Денисова.

Насколько были соблюдены процедуры при избрании нового омбудсмена, прояснил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

"Омбудсмен должен быть равноудален от всех политических сил. Желательно, чтобы он вообще не был связан с какой-то политической партией. Более того, если мы говорим об избрании омбудсмена, то там, возможно, были допущены процедурные нарушения, потому что есть до сих пор два действующих закона по поводу того, как избирать омбудсмена… Более того, конкурсы по поводу Денисовой уже давно прошли, а тут ее берут и избирают в зале парламента. Я уже не говорю о сомнительной репутации, которую она имеет с точки зрения прав человека, потому что Денисова была одним из тех политиков, который продвигал сокращение социальных прав граждан и теперь этот человек становится омбудсменом в нашей стране", — заявил Якубин.