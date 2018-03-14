Что будет с внешней политикой США без Тиллерсона?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил об отставке главы Госдепа Рекса Тиллерсона. Президент предложил на пост главы Госдепа кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.

В то же время место Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел. В случае утверждения на новой должности Хаспел станет первой женщиной во главе ЦРУ.

Как эти кадровые перестановки повлияют на внешнеполитический курс США, в том числе по отношению к Украине, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Международного института демократий Сергей Таран.

Голос Столицы Сергей Таран

(текст публикуется на языке оригинала)

Вчора окремі нардепи заявляли, що Помпео нібито минулого тижня приїжджав до України і мав таємну зустріч із президентом Порошенком, принаймні, про це заявляв Олег Ляшко в кулуарах ВР. Чи можливі такі таємні візити до України, і яку позицію, на вашу думку, Помпео займатиме щодо нашої країни під час перебування в Держдепі? SAUL LOEB / AFP Ротация в госдепе: Трамп ставит своих людей

— Кадрова перестановка, коли Тіллерсон заміняється Помпео — продовження тієї твердої лінії, яку зараз починають займати США по відношенню до світу. Тому що коли свого часу призначали Тіллерсона, то ми тоді вже обговорювали не раз, що Тіллерсон — це людина з бізнес-середовища, який мав досвід співробітництва з Росією, який з рук Путіна отримав навіть орден свого часу, і призначаючи Тіллерсона на голову Держдепу, Трамп думав, що він зможе домовлятись з усіма. Він про це говорив, що Тіллерсон — це та людина, яка вміє домовлятись, бо вона прийшла з бізнесу, і були сподівання у Трампа, що ця стратегія домовляння буде основною і ефективною. Зараз ми бачимо, що ні з ким домовитись не вдалось і, зокрема з Росією. І тому Трамп призначає людину, яка не буде домовлятись. Помпео — це людина з дуже міцного республіканського середовища, яка свого часу служила в армії, яка під час виборів підтримувала, до речі, не Трампа. А республіканці з цього середовища завжди тримали тверду лінію міжнародних відносин, яка спрямована не на те, щоб домовлятись, а на те, щоб тиснути і досягати цього силою. Власне кажучи, ми бачимо, що політика США змінюється. Одна з змін в США є те, що нам надають летальну зброю, і продовження санкцій проти Росії — це теж так само ця лінія. Власне, щоб закрити повністю кадрову перестановку, яка б підтверджувала цей новий курс, відбулось те, що відбулось. Тому, я думаю, що для України це означатиме одне — що ми матимемо більше підтримки США. Тому що, як правило, чим більше США сваряться з РФ, тим більше ми отримуємо сприяння з боку Вашингтону і тут є очевидні речі. Я сумніваюсь, чесно кажучи, що хтось приїжджав і таємно зустрічався в Україні з кимось, але я не сумніваюсь, що інтерес до України, як до геополітичного партнера, при новому керівництві Держдепу дещо зросте. УНИАН Порошенко от Тиллерсона нужны были три вещи

Чи зміняться позиції Курта Волкера, як спецпредставника саме Держдепартаменту, щодо питань України?

— Він спеціальний представник і його функція трошки інша. Він напряму призначений Трампом для вирішення українського питання. Тому, я думаю, що ми побачимо якісь зміни у зв'язку з кадровою перестановкою. Але якби ми і побачили якісь зміни, то вони б були в позитиві, тому що і Волкер, і Помпео — це республіканці достатньо впливові в Вашингтоні і для них дуже важливо тримати ту лінію, яку завжди тримали Республіканська партія. Тому таким чином Волкер матиме лише посилення своїх позицій. Я не думаю, що його позиція зміниться в гірший бік. Може, він стане впевненіший більш в тому, що, справді, на Росію треба тиснути і домагатись, зокрема, миротворчої місії саме на західних і українських умовах, а не за тим сценарієм, як хоче Росія.

До травня очікується зустріч Трампа із Кім Чен Ином. Тіллерсон займав достатньо жорстку позицію щодо КНДР і в деяких американських ЗМІ вже навіть кажуть, що саме позиція по КНДР могла бути однією з причин звільнення Тіллерсона. При Помпео якою буде політика щодо північнокорейської проблематики і чи відбудеться той саміт лідерів Північної Кореї та США?

- Може, за тих умов, що і оголошувались раніше. США від них вимагає одне — щоб Північна Корея відмовилась від розробки ядерної зброї. Я, чесно кажучи, сумніваюсь, що вони на це підуть. Тому про зустріч будуть говорити, але чи дійде до ефективної саме зустрічі, яка призводить до результату, це ще велике питання. І тут як не переставляй голову Держдепу, цей факт не зміниться, поки Північна Корея буде розробляти ядерну зброю, хто б не був на чолі Держдепу, але США це не будуть сприймати і позиція тут буде однозначно жорстка. Тому що розширення клубу ядерних країн, та ще і в такий бік, як Північна Корея, явно буде не на користь міжнародній стабільності, якою опікуються США. Я думаю, що тут немає прив'язки до Північної Кореї, хоча я не виключаю, що саме тому, що не домовились з Північною Кореєю, можливо, і сталась відставка Тіллерсона, який завжди сприймався як людина, яка вміє домовлятись.

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Ранее эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин заявлял, что должностью госсекретаря Тиллерсон поплатился за реформу Госдепа.

Кроме того, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний отметил, что отставка Тиллерсона и падение курса доллара не связаны.