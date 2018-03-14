Что будет с внешней политикой США без Тиллерсона?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил об отставке главы Госдепа Рекса Тиллерсона. Президент предложил на пост главы Госдепа кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.
В то же время место Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел. В случае утверждения на новой должности Хаспел станет первой женщиной во главе ЦРУ.
Как эти кадровые перестановки повлияют на внешнеполитический курс США, в том числе по отношению к Украине, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Международного института демократий Сергей Таран.
(текст публикуется на языке оригинала)
Вчора окремі нардепи заявляли, що Помпео нібито минулого тижня приїжджав до України і мав таємну зустріч із президентом Порошенком, принаймні, про це заявляв Олег Ляшко в кулуарах ВР. Чи можливі такі таємні візити до України, і яку позицію, на вашу думку, Помпео займатиме щодо нашої країни під час перебування в Держдепі?
— Кадрова перестановка, коли Тіллерсон заміняється Помпео — продовження тієї твердої лінії, яку зараз починають займати США по відношенню до світу. Тому що коли свого часу призначали Тіллерсона, то ми тоді вже обговорювали не раз, що Тіллерсон — це людина з бізнес-середовища, який мав досвід співробітництва з Росією, який з рук Путіна отримав навіть орден свого часу, і призначаючи Тіллерсона на голову Держдепу, Трамп думав, що він зможе домовлятись з усіма. Він про це говорив, що Тіллерсон — це та людина, яка вміє домовлятись, бо вона прийшла з бізнесу, і були сподівання у Трампа, що ця стратегія домовляння буде основною і ефективною. Зараз ми бачимо, що ні з ким домовитись не вдалось і, зокрема з Росією. І тому Трамп призначає людину, яка не буде домовлятись. Помпео — це людина з дуже міцного республіканського середовища, яка свого часу служила в армії, яка під час виборів підтримувала, до речі, не Трампа. А республіканці з цього середовища завжди тримали тверду лінію міжнародних відносин, яка спрямована не на те, щоб домовлятись, а на те, щоб тиснути і досягати цього силою. Власне кажучи, ми бачимо, що політика США змінюється. Одна з змін в США є те, що нам надають летальну зброю, і продовження санкцій проти Росії — це теж так само ця лінія. Власне, щоб закрити повністю кадрову перестановку, яка б підтверджувала цей новий курс, відбулось те, що відбулось. Тому, я думаю, що для України це означатиме одне — що ми матимемо більше підтримки США. Тому що, як правило, чим більше США сваряться з РФ, тим більше ми отримуємо сприяння з боку Вашингтону і тут є очевидні речі. Я сумніваюсь, чесно кажучи, що хтось приїжджав і таємно зустрічався в Україні з кимось, але я не сумніваюсь, що інтерес до України, як до геополітичного партнера, при новому керівництві Держдепу дещо зросте.
Чи зміняться позиції Курта Волкера, як спецпредставника саме Держдепартаменту, щодо питань України?
— Він спеціальний представник і його функція трошки інша. Він напряму призначений Трампом для вирішення українського питання. Тому, я думаю, що ми побачимо якісь зміни у зв'язку з кадровою перестановкою. Але якби ми і побачили якісь зміни, то вони б були в позитиві, тому що і Волкер, і Помпео — це республіканці достатньо впливові в Вашингтоні і для них дуже важливо тримати ту лінію, яку завжди тримали Республіканська партія. Тому таким чином Волкер матиме лише посилення своїх позицій. Я не думаю, що його позиція зміниться в гірший бік. Може, він стане впевненіший більш в тому, що, справді, на Росію треба тиснути і домагатись, зокрема, миротворчої місії саме на західних і українських умовах, а не за тим сценарієм, як хоче Росія.
До травня очікується зустріч Трампа із Кім Чен Ином. Тіллерсон займав достатньо жорстку позицію щодо КНДР і в деяких американських ЗМІ вже навіть кажуть, що саме позиція по КНДР могла бути однією з причин звільнення Тіллерсона. При Помпео якою буде політика щодо північнокорейської проблематики і чи відбудеться той саміт лідерів Північної Кореї та США?
Читайте также — Корнейчук: у Трампа было четыре повода уволить Тиллерсона
Ранее эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин заявлял, что должностью госсекретаря Тиллерсон поплатился за реформу Госдепа.
Кроме того, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний отметил, что отставка Тиллерсона и падение курса доллара не связаны.