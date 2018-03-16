Трамп минус Тиллерсон: политика станет агрессивнее

NICHOLAS KAMM / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Замена госсекретаря США Рекса Тиллерсона на Майка Помпео имеет ряд причин и приведет к изменениям во внешнеполитической деятельности США с усилением линии на более жёсткий курс в отношении Ирана, России и КНДР, а также большей солидарности с Израилем и Украиной, повысив одновременно градус нестабильности в целом.

Новым главой Госдепартамента станет директор ЦРУ Майк Помпео. ЦРУ впервые в истории возглавит женщина — экс-замглавы разведывательного управления Джина Хаспел.

Увольнение госссекретаря США Рекса Тиллерсона пришлось на обострение отношений между Западом и Россией, заявлений представителей Белого дома о том, что в процессе модернизации ядерный арсенал Соединённых Штатов станет несравнимым по мощности с другими. Введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия, может обернуться торговой войной с Китаем и ЕС, по сути, глобальной войной.

В беседе с журналистами президент США Дональд Трамп пояснил, что они с госсекретарем Тиллерсоном неплохо ладили, но не могли найти согласия по ряду вопросов. "Если посмотреть на сделку с Ираном — я считал, что она ужасная, он считал ее нормальной. Я хотел ее расторгнуть или как-то изменить — он думал иначе", сказал президент США.

Ранее СМИ неоднократно указывали на то, что между Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и Трампом возникали серьезные разногласия, в частности, по вопросам ядерной программы Ирана и ракетных испытаний Северной Кореи. А первые разногласия на публике между президентом и госсекретарем США возникли из-за Парижского соглашения по климату, из которого решил выйти Трамп, напоминает ВВС.

Между тем, Помпео неоднократно выступал за выход из ядерной сделки с Ираном. Он также поддерживает жесткую линию Трампа в отношениях с Северной Кореей. В руководстве аппарата американских спецслужб этого консервативного республиканца описывают как человека очень лояльного к президенту.

В этом контексте Трамп просит сенат США скорее утвердить Помпео, с которым по словам Трампа, у него "очень схожие подходы", в новой должности. "Его опыт в вооруженных силах и на посту директора ЦРУ хорошо подготовили его к этой роли. На посту госсекретаря он продолжит восстанавливать позиции Америки в мире, укреплять союзнические отношения, противостоять нашим врагам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в заявлении Белого дома.

Переход директора ЦРУ Майка Помпео в Госдепартамент сулит более агрессивную позицию по Ирану и Северной Корее, однако, в полном согласии с позициями президента Трампа и его ближайших советников. По мнению большинства западных экспертов, он начнет свою работу, пользуясь большим доверием президента Трампа.

По мнению многих экспертов и политиков, Тиллерсон так и не смог наладить эффективные деловые отношения в Госдепартаменте и по некоторым внешнеполитическим направлениям в силу разных причин. Так, Тиллерсона, который не был карьерным дипломатом, критиковали за "равнодушный" стиль управления, что, согласно Голосу Америки, оттолкнуло от него многих карьерных дипломатов и привело к многочисленным досрочным уходам на пенсию высокопоставленных сотрудников внешнеполитического ведомства. Поддержка Тиллерсон в Конгрессе также существенно снизилась.

Между тем, госсекретарь Тиллерсон неоднократно выражал недовольство относительно участия Иванки Трамп и ее супруга, зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в некоторых внешнеполитических встречах и дискуссиях, в частности, по Ближнему Востоку. Это также могло послужить одной из важных причин отставки Тиллерсона.

Так, сообщается, что он был фактически отстранён группой Джареда Кушнера от принятия ряда решений по вопросам Израиля, Палестины, Саудовской Аравии. Показательно, что одновременно, участие по вопросу урегулирования израильско-палестинского конфликта принимал Майк Помпео. За последний год Кушнер несколько раз совершал турне по странам Ближнего Востока, некоторые поездки, согласно американским СМИ, не анонсировались.

Между тем, как сообщила пресс-секретарь президента Сара Сандерс, понижение уровня секретного допуска для советника и зятя президента США Джареда Кушнера не повлияло на его работу по Ближнему Востоку.

Более того, в начале марта Трамп заявил, что рассматривает планы посещения Израиля в связи с предстоящим в мае открытием нового здания посольства США в Иерусалиме. Так, 5 марта во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп заверил его, что постарается приехать на открытие в Иерусалим, передает Радио Свобода.

Эта дата совпадает с празднованием 70-летия независимости Израиля в середине мая. Примерно в это же время должно быть принято важное решение по вопросу Ирана.

Между тем, решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США, объявленное Трампом в 2017 году, вызвало резкую критику, как со стороны союзников, так и оппонентов Вашингтона. По мнению экспертов, подобные действия приведут к существенному обострению ряда конфликтов в регионе и даже развитию военного противостояния.

"Любые чиновники, которые ведут переговоры с европейцами, получат гораздо более агрессивные инструкции от Помпео", — предположил бывший сотрудник Белого дома и Госдепартамента Ричард Нефью, занимавшийся проблемой Ирана в администрации Обамы. "Шансы на то, что им удастся прийти к содержательному компромиссу до мая, только что значительно снизились", — считает эксперт.

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Вероятно, Трамп в основном принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном по иракскому атому от июля 2015 года.

Напомним, в январе Трамп выдвинул ультиматум трем европейским державам, потребовав, чтобы они согласились "исправить ужасные ошибки соглашения по ядерной программе Ирана", и пригрозив в противном случае восстановить санкции, отмененные в соответствии с этим документом, сообщает Голос Америки.

Ранее в Белом Доме сообщили, что Трамп не станет возобновлять приостановленный режим санкций против Ирана, чтобы не ставить под удар ядерную сделку, заключенную с этой страной в 2015 году. При этом, как сообщает ВВС "статус-кво будет сохраняться еще 120 дней, в течение которых конгресс и европейские союзники США должны будут пересмотреть параметры договора, в противном случае Вашингтон из него выйдет".

Бывшие американские и действующие европейские чиновники оказались в растерянности, пытаясь понять, каким образом начавшаяся перестановка в Госдепартаменте и ЦРУ повлияет на переговоры США с Великобританией, Францией и Германией о будущем соглашения по ядерной программе Ирана.

Наряду с этим, практически одновременно с объявлением об увольнении Тиллерсона, согласно сообщению Белого дома от 12 марта, Трамп на год продлил санкции против Ирана. При этом отмечается, что распоряжение президента Трампа о продлении санкций против Ирана не относится к ограничениям, которые ранее были сняты с этой страны в рамках ядерного соглашения в 2015 году.

В США продолжает действовать режим частичного снятия санкций против Ирана по ядерной программе в соответствии со Всеобъемлющим планом действий между Ираном и "шестеркой" посредников – Россией, КНР, США, Францией, Германией и Великобританией.

В этом контексте Джефри Гедмин, старший научный сотрудник Атлантического Совета и Школы дипломатической службы в Джорджтаунском университете, старший советник в компании Blue Star Strategies считает, что необходимо следить за тем, что Помпео будет предпринимать в отношении Ирана в этом году, и "чего можно ожидать от него относительно санкций против России в следующем году", сообщает Голос Америки со ссылкой на центр Atlantic Council.

При этом, жесткой позиции против Москвы не может быть без поддержки Берлина и Брюсселя. С последними у Вашингтона сейчас развертывается, по сути, торговая война, связанная в значительной мере с введенными США заградительными пошлинами. В этом контексте немецкие промышленники жалуются, что Вашингтон вскоре окажет существенное давление на Евросоюз из-за Ирана.

В Конгрессе Соединенных Штатов полагают, что после назначения Помпео Госсекретарем Вашингтон ужесточит курс относительно Москвы. Многое в этом отношении прояснят предстоящие слушания Помпео в Сенате.

Наряду с этим, Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического Совета, выражает надежду, что в связи с тем, что Помпео более лоялен к Трампу, нежели Тиллерсон, "политика США относительно России не изменится", что также относится к Украине.

Однако, Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Атлантического Совета, отмечает, что Помпео "знаком и имеет хорошую связь с президентом Украины Петром Порошенко, министром иностранных дел Павлом Климикиным и главой СБУ Василием Грицаком". По мнению Каратницкого, новый глава Госдепартамента будет поддерживать санкции и активизировать усилия, направленные на усиление безопасности Украины, "одновременно поддерживая прагматичный подход к реформам".

При этом, "многие из позиций Помпео — его несогласие с иранской ядерной сделкой, скепсис по поводу глобального потепления и поддержка практики пыток и сохранения тюрьмы в Гуантанамо — противоречат безопасности Америки, и они уменьшат его связи с ценными союзниками", пишет бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в статье для The New York Times.

"Но его волевая личность должна, по крайней мере, сделать США более заметными на мировой арене, чем при Тиллерсоне, самом пассивном из всех госсекретарей в современной истории. Он уже наладил связи с генералами в окружении Трампа, и с его стороны будет разумно утвердить свою позицию в самых важных дипломатических инициативах — попытках прекратить ядерное противостояние с Северной Кореей и ужасную войну в Сирии", — отмечает Пауэр.

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Как бы там ни было, увольнение президентом США государственного секретаря Тиллерсона выбило почву из-под инвесторов, в то время как новые данные по расширению тарифов сигнализируют о решимости Трампа идти по пути торговой войны, сообщает Investing.com.

"Увольнение Тиллерсона не только повысило градус нестабильности, вызванной высокой текучкой в администрации Белого дома, но и может оказаться более значительным, чем кажется на первый взгляд. Факт увольнения сразу же после того, как Трамп заблокировал сделку Broadcom и начал готовиться к торговой войне, вряд ли можно рассматривать как совпадение", — отмечает эксперт Пинхас Коэн в Investing.

СПРАВКА: Майк Помпео с отличием окончил военную академию Уэст-Пойнт, а до этого — юридическое отделение Гарвардского университета, где был редактором студенческой газеты, сообщает ВВС.

Он был избран в палату представителей в 2010 году при поддержке известных миллиардеров Чарльза и Дэвида Кохов. Там Помпео стал членом комитета палаты по разведке, а также вошел в состав комиссии по энергетике и торговле.

До избрания в конгресс он основал фирму по торговле запчастями для авиации и компанию по обслуживанию нефтяных месторождений.

После взрыва в Бостоне его обвиняли в исламофобии из-за резких высказываний в адрес мусульман. Тогда он заявил, что некоторые имамы могли втайне выступать с призывами к терроризму. Помпео также высказывался против закрытия спец тюрьмы для экстремистов на американской военно-морской базе в Гуантанамо, и выступал за применение пыток американскими спецслужбами в отношении подозреваемых в терроризме.

Помпео до назначения директором ЦРУ в феврале 2017 года представлял штат Канзас в конгрессе США. На президентских выборах 2016 года он изначально поддерживал выдвижение республиканца Марко Рубио, но позднее присоединился к сторонникам Дональда Трампа.

На слушаниях Помпео назвал в числе основных угроз Соединенных Штатов Россию, ИГ, Иран, Китай и КНДР.

При Помпео 70-тысячный персонал Госдепартамента, включающий дипломатов и гражданских служащих, может столкнуться с совершенно противоположным стилем горячего приверженца партийным интересам и участника некоторых из ожесточенных баталий в Конгрессе.

Новый госсекретарь США — приверженец ультраконсервативного "Движения чаепития", которое возникло в 2009 году в ответ на меры администрации тогдашнего президента Барака Обамы по борьбе с экономическим кризисом. Члены этого движения последовательно выступали против предложенной Обамой реформы здравоохранения Obamacare и проводимой им налоговой политики. Будучи госсекретарем, представителем "Чайного движения" в Республиканской партии, Помпео также сможет обеспечить в Конгрессе определенную поддержку Администрации Трампа.

Год тому назад утверждение Помпео главой ЦРУ прошло весьма гладко (66 голосов за по сравнению с 56 голосами у Тиллерсона), в связи с чем, его вступление в должность госсекретаря в целом гарантировано.

Джине Хаспел 61 год. Она ветеран американской разведки, и большая часть информации о ее личной жизни и карьере недоступна широкой общественности.

33 года своей карьеры в Центральном разведывательном управлении Хаспел работала под прикрытием, и в штаб-квартире ЦРУ, и за рубежом, в частности, в Лондоне При Джордже Буше-младшем она была ответственна за тайные тюрьмы США.