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    Трамп признал, что жестко обходится с Россией

    (обновлено: )12330
    Как отметил президент США, никто не был более жестким к России, чем он: "Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина

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    Brendan SMIALOWSKI / AFP
    Встреча Трампа и Ким Чен Ына: реальность и кофейная гуща
    Президент США Дональд Трамп заявил, что он жестко ведет себя по отношению к России, но хотел бы наладить с ней диалог.

    Об этом он сказал на встрече с лидерами стран Балтики.

    "По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — сказал президент, выступление которого транслировали американские телеканалы.

    Он добавил, что доказательством тому, что США действуют жестко и независимо, могут быть поставки США нефти и газа за рубеж, чего "Россия не хочет".

    Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис во вторник встречаются с президентом США в Белом доме.

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ряд возможных мест встречи.

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