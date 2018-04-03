Трамп признал, что жестко обходится с Россией

КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина.
Об этом он сказал на встрече с лидерами стран Балтики.
"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — сказал президент, выступление которого транслировали американские телеканалы.
Он добавил, что доказательством тому, что США действуют жестко и независимо, могут быть поставки США нефти и газа за рубеж, чего "Россия не хочет".
Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис во вторник встречаются с президентом США в Белом доме.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ряд возможных мест встречи.