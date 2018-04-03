Трамп признал, что жестко обходится с Россией

КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он жестко ведет себя по отношению к России, но хотел бы наладить с ней диалог.

Об этом он сказал на встрече с лидерами стран Балтики.

"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — сказал президент, выступление которого транслировали американские телеканалы.

Он добавил, что доказательством тому, что США действуют жестко и независимо, могут быть поставки США нефти и газа за рубеж, чего "Россия не хочет".

Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис во вторник встречаются с президентом США в Белом доме.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ряд возможных мест встречи.