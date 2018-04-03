Письмо Савченко-младшей к Трампу. В сети начали появляться фотожабы

Глава политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко просит президента США Дональда Трампа обратить внимание на арест ее сестры — внефракционного народного депутата. Савченко-младшая направила главе Белого дома соответствующее письмо.
По ее словам, причиной публичного осуждения сестры стали "политическая деятельность, борьба с коррупцией, оппозиционность высказываний относительно действующей власти и лично президента", а также то, что Надежда Савченко заявила о своем намерении баллотироваться на ближайших выборах президента.
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"Решение об аресте Савченко Надежды является политически мотивированным, направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти, что неприемлемо в демократическом обществе", — говорится в письме Трампа.
Между тем в сети уже начали появляться оригинальные фотожабы на обращение Веры Савченко Дональду Трампу.
Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".
Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.