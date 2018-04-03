Письмо Савченко-младшей к Трампу. В сети начали появляться фотожабы

Глава политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко просит президента США Дональда Трампа обратить внимание на арест ее сестры — внефракционного народного депутата. Савченко-младшая направила главе Белого дома соответствующее письмо.

По ее словам, причиной публичного осуждения сестры стали "политическая деятельность, борьба с коррупцией, оппозиционность высказываний относительно действующей власти и лично президента", а также то, что Надежда Савченко заявила о своем намерении баллотироваться на ближайших выборах президента.

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"Решение об аресте Савченко Надежды является политически мотивированным, направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти, что неприемлемо в демократическом обществе", — говорится в письме Трампа.

Между тем в сети уже начали появляться оригинальные фотожабы на обращение Веры Савченко Дональду Трампу.

Facebook Фотожаба на письмо Веры Савченко Дональду Трампу

Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Facebook Юрий Тальберг Фотожаба на письмо Веры Савченко Дональду Трампу

Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.