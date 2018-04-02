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    Трамп обсуждал с Путиным ряд возможных мест встречи - Белый дом

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    Как подтвердил сам президент Дональд Трамп 20 марта, через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ряд возможных мест встречи, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    "Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", — заявила Сандерс.

    Разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ранее журналистам, что Трамп при обсуждении возможной встречи с Путиным предложил в качестве возможного места проведения саммита Вашингтон. После разговора последовал очередной виток ухудшения двусторонних отношений, когда США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство России в Сиэтле, а Россия ответила зеркальными мерами, объявив персона нон грата 60 дипломатов США и закрыв американское консульство в Санкт-Петербурге.

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