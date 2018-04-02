Трамп обсуждал с Путиным ряд возможных мест встречи - Белый дом

РИА Новости | Перейти в фотобанк США и Россия: великое ядерное противостояние Президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ряд возможных мест встречи, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", — заявила Сандерс.

Разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ранее журналистам, что Трамп при обсуждении возможной встречи с Путиным предложил в качестве возможного места проведения саммита Вашингтон. После разговора последовал очередной виток ухудшения двусторонних отношений, когда США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство России в Сиэтле, а Россия ответила зеркальными мерами, объявив персона нон грата 60 дипломатов США и закрыв американское консульство в Санкт-Петербурге.