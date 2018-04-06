В России ответили на новые санкции США

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украиа. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новые попытки санкционного давления и на политику, и на деловые круги РФ обречены на провал.

Как следует из опубликованного в пятницу заявления министерства финансов США, 17 должностных лиц из РФ, а также ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании попали под новые санкции Вашингтона. В список, в частности, вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

"Для очередного расширения санкций США не было никаких вразумительных причин или объяснимых оснований. Это проявление оголтелой антироссийской истерии, развернутой в Соединенных Штатах и успешно экспортируемой ими на европейский континент", — заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

По его мнению, Вашингтон продолжает использовать санкционный инструмент для обеспечения конкурентного преимущества американских компаний на мировых рынках.

"Все это только углубляет пропасть в российско-американских отношениях. Уверен, что новые попытки санкционного давления и на российскую политику, и на деловые круги обречены на провал. И нисколько не сомневаюсь, что Россия, как и во всех предыдущих случаях, ответит адекватно", — заключил Слуцкий.