МИД России пригрозил США "жестким ответом" на новые санкции

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Россия не оставит новые санкции со стороны США, как и любой новый антироссийский выпад, без жесткого ответа, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций", — говорится в документе.

Никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, добавили в МИД РФ.

"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", — заявляет МИД РФ.

МИД отмечает, что "американская демократия явно деградирует". "Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом", — говорится в сообщении.

США в пятницу ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.

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