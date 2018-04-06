Санкции США из-за Украины коснулись 38 российских чиновников и бизнесменов

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, говорится в заявлении министерства финансов США, опубликованном в пятницу.

Новые санкции введены из-за Украины, Сирии, кибератак и "попыток РФ подорвать западную демократию", — говорится в заявлении администрации Белого дома.

Санкции США распространяются на несколько российских бизнесменов и их компаний, которые они контролируют, а также ряд высокопоставленных российских чиновников.

В списке содержаться имена министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, главы комитета по международным делам Совфеда Константина Косачева, секретаря Совбеза Николая Патрушева, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, помощника президента РФ Евгения Школова, а также президента ФК "Зенит" Сергея Фурсенко.

Кроме того, санкции коснулись семерых российских бизнесменов и 12 компаний, которые они контролируют: в список попали Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

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Также в санкционный список попал генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

Накануне американское агентство Bloomberg анонсировало новые санкции США. Ожидалось, что они будут введены в отношении от шести до десяти крупных российских бизнесменов и чиновников. "Это будут люди, близкие лично к президенту России Путину", — писало агентство.

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