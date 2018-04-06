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    США объяснили санкции против российских бизнесменов

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    США - Россия: санкции преткновения (689)

    (обновлено: )15904
    Новые санкции США - ответ на "дестабилизирующее поведение РФ", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. США объяснили санкции против российских бизнесменов тем, что они помогали правительству РФ, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    США расширили санкции против РФ

    "Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства", — сказал представитель администрации.

    Он уточнил, что санкции США — ответ на "дестабилизирующее поведение РФ".

    "Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру", — сказал представитель администрации.

    По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак. "Но наиболее важно — это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества", — сказал представитель администрации.

    США внесли в пятницу в список санкций 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.

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