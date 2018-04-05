США могут ввести санкции против российских бизнесменов - СМИ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. США могут уже в четверг, 5 апреля, ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

В то же время Белый дом и министерство финансов США отказались подтвердить агентству данную информацию.

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В марте США внесли в список санкций 19 российских граждан и 5 юридических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы в США, также против названных лиц было начато расследование командой спецпрокурора Роберта Мюллера.

Санкции могут быть введены против российских олигархов, в том числе тех, кто, по мнению США, связан с российским руководством, уточняет агентство.

Россия отвергает обвинения США во вмешательстве в выборы 2016 года.