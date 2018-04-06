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    WSJ: США введут санкции против представителей правящей элиты РФ в пятницу

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    США - Россия: санкции преткновения (687)

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    По данным американских СМИ, "новые ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента Владимира Путина".
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Администрация США объявит о новых санкциях против ряда российских политиков и бизнесменов в пятницу, 6 апреля, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с решением источники.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
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    Агентство Рейтер ранее со ссылкой на источники сообщило, что США могут уже в четверг ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы". Санкции могут быть введены против российских олигархов, в том числе тех, кто, по мнению США, связан с российским руководством, уточняло агентство. 

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    "Администрация Трампа решила ввести санкции против некоторых представителей российской правящей элиты в пятницу… Новые ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента Путина", — пишет издание.

    По его данным, будет сделано соответствующее заявление.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в современной России олигархов уже нет. При этом он сообщил, что Москва не получала подтверждений информации о возможных скорых санкциях против бизнесменов или о допросе российских предпринимателей в США.

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    Агентство Блумберг сообщило, что под новыми санкциями могут оказаться от шести до десяти так называемых "олигархов", хотя решение о точном числе еще не принято. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщил, что речь идет о людях, у которых, по мнению Белого дома, есть связи с российским президентом Владимиром Путиным.

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