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    В мире

    В парламенте Швейцарии выступили за отказ от антироссийских санкций

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    Элизабет Шнайдер-Шнайтер в очередной раз высказалась и за восстановление полномочий РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
    Флаг Швейцарии. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Председатель комитета по международным делам Национального совета Швейцарии Элизабет Шнайдер-Шнайтер призвала к отказу от антироссийских санкций, пишет газета Blick.

    "Нам лучше отказаться от этих санкций как по политическим, так и по экономическим причинам", — приводит газета слова Шнайдер-Шнайтер.

    Кроме того, она вновь высказалась за восстановление полномочий РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

    Георгий Тука
    Украинское фото
    Тука: Европа часто нарушает санкции против РФ

    Ранее стало известно, что Швейцария не станет вводить меры в отношении РФ в связи с делом Скрипаля до окончания расследования.

    Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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    Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией в Украине, в частности в Крцму. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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