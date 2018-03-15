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    Нацбанк продлил санкций против "дочек" российских госбанков

    (обновлено: )4901
    В НБУ сообщили, что регулятор продолжает обеспечивать реализацию санкций, примененных к некоторым банкам, а именно: Сбербанк, Проминвестбанк, "ВТБ Банк", "БМ Банк".
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины во исполнение решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил действие санкций против четырех "дочек" российских госбанков, говорится в сообщении на сайте регулятора.

    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    РИА Новости
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине

    Президент Украины Петр Порошенко в начале марта утвердил продление на год санкций против четырех украинских "дочек" российских госбанков.

    "Национальный банк во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом президента Украины 6 марта 2018 года, продолжает обеспечивать реализацию санкций, примененных к некоторым банкам, а именно: Сбербанк, Проминвестбанк, "ВТБ Банк", "БМ Банк", — говорится в сообщении.

    Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на тот момент в стране структур российских госбанков. Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Однако в декабре Сбербанк продал свою "внучку" VS Bank, поэтому теперь санкции продлены на год против только четырех банков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ) и Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа).

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