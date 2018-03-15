США опубликовали новый санкционный список против России

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. США расширили санкции в отношении РФ, соответствующий список был опубликован на сайте министерства финансов страны.

Как следует из документа, в список внесены 14 физических лиц и 1 компания.

В частности в список дополнительно включен Евгений Пригожин, которого обвиняют во вмешательстве в выборы в США.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем. После публикации списка министр финансов Стивен Мнучин уже несколько раз заявлял, что эти санкции уже разрабатываются и будут введены в скором времени.

Ранее Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 граждан РФ и 38 организаций из России из-за ситуации вокруг Украины.

Кроме того, член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес призвал ввести против официальной Москвы санкции по химоружию и провозгласить Россию государством-спонсором терроризма из-за отравления экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.