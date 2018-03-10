наверх
11.03.201805:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тука: Европа часто нарушает санкции против РФ

    (обновлено: )715017
    По словам Туки, "не секрет, что время от времени фиксируется нарушение этих санкций прежде всего нашими европейскими партнерами - крупным частным бизнесом".
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. 

    Елена Лукаш. Архивное фото
    Украинское фото
    Лукаш об отмене санкций: Еврочиновники выглядят глупо
    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука заявил, что рычагов воздействия на Россию из-за санкций еще очень много, и их нужно использовать, передает "5 канал".

    "Честно говоря, я ожидал большего эффекта от введенных санкций", — отметил Тука.

    По его словам, он еще год назад ожидал более критических последствий для российской экономики.

    "Вообще возможностей еще очень много для введения санкций. Даже я бы сказал так: есть много возможностей осуществления уже тех санкций, которые введены. Ведь это не секрет, что время от времени фиксируется нарушение этих санкций прежде всего нашими европейскими партнерами — крупным частным бизнесом, если называть вещи своими именами. То есть рычагов влияния еще очень много. И их можно, я считаю, их нужно использовать", — сказал Тука.

    Ранее Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан отметил, что снятие санкций с РФ "полностью зависит от российского правительства". Американский сенатор также заявил, что Россия "вступает в противоречие интересам США".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Георгий Тука. Архивное фото
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине