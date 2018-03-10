Тука: Европа часто нарушает санкции против РФ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука заявил, что рычагов воздействия на Россию из-за санкций еще очень много, и их нужно использовать, передает " 5 канал ".

"Честно говоря, я ожидал большего эффекта от введенных санкций", — отметил Тука.

По его словам, он еще год назад ожидал более критических последствий для российской экономики.

"Вообще возможностей еще очень много для введения санкций. Даже я бы сказал так: есть много возможностей осуществления уже тех санкций, которые введены. Ведь это не секрет, что время от времени фиксируется нарушение этих санкций прежде всего нашими европейскими партнерами — крупным частным бизнесом, если называть вещи своими именами. То есть рычагов влияния еще очень много. И их можно, я считаю, их нужно использовать", — сказал Тука.

Ранее Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан отметил, что снятие санкций с РФ "полностью зависит от российского правительства". Американский сенатор также заявил, что Россия "вступает в противоречие интересам США".