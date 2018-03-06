Лукаш об отмене санкций: Еврочиновники выглядят глупо

РИА Новости Украина РИА Новости | Перейти в фотобанк Март 2018. Цели Януковича

Пятого марта Совет Европейского союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. При этом снял ограничения против двух человек — бывшего министра юстиции Елены Лукаш и народного избранника Сергея Клюева.

Так, санкции продлены до 6 марта 2019 и предусматривают замораживание активов против 13 человек, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".

В санкционном списке находятся вместе с Януковичем его сын Александр, экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш прокомментировала отмену ограничений, напомнив, что "имущественные санкции" Совета ЕС длились 4 года.

"Тонны писем. Звонки. Переводчики. Нервы. Электронные сообщения. Грязь в ответах ГПУ… Я все пыталась понять: за что эти имущественные санкции и к чему они, ведь нет и не было у меня в ЕС никаких активов. Теперь Совет ЕС сам их отменил. Я смеюсь", - отметила Лукаш на своей странице в Facebook.

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По ее мнению, еврочиновники в такой ситуации выглядят глупо. Также она уточнила, что продолжит судиться с Советом ЕС по поводу правомерности применения санкций.

"Понимают ли еврочиновники как глупо они выглядят? К чему всё это было? P.S. Я благодарю всех, кто рядом и помогает мне. Меня действительно окружают настоящие друзья и лучшие специалисты. Спасибо всем огромное за поддержку. Я продолжу судиться с Советом ЕС в Люксембургском суде ЕС. Нужно выяснить правомерно ли ко мне применялись санкции", — уточнила Лукаш.

Принтскрин страницы Елены Лукаш в Facebook

Экс-министр добавила, что сотрудники Генеральной прокуратуры, распространяющие ложную информацию, также будут привлечены к ответственности.

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"Пресмыкающиеся из ГПУ, вравшие Совету ЕС обо мне для установления и продления санкций, обязательно ответят по закону. Это вопрос времени. Ожидайте. Продолжение последует", — резюмировала юрист.