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    Политика

    Порошенко продлил санкции против четырех российских банков

    (обновлено: )22217
    Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко продлил на год санкций против четырех украинских "дочек" российских госбанков, сообщила во вторник пресс-служба президента.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Президент Петр Порошенко подписал указ… которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в сообщении.

    Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

    Однако в декабре Сбербанк продал VS Bank в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины, в связи с этим Нацбанк предложил СНБО Украины продлить на год санкции в отношении теперь уже только четырех банков с государственным российским капиталом. Речь идет о Сбербанке, Проминвестбанке, "ВТБ Банке" и "БМ Банке".

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