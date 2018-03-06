Порошенко продлил санкции против четырех российских банков

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КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко продлил на год санкций против четырех украинских "дочек" российских госбанков, сообщила во вторник пресс-служба президента.

"Президент Петр Порошенко подписал указ… которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в сообщении.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Однако в декабре Сбербанк продал VS Bank в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины, в связи с этим Нацбанк предложил СНБО Украины продлить на год санкции в отношении теперь уже только четырех банков с государственным российским капиталом. Речь идет о Сбербанке, Проминвестбанке, "ВТБ Банке" и "БМ Банке".