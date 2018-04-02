Грузия и РФ: полный провал "женевского прорыва"

РИА Новости Украина

В год десятилетней годовщины так называемой августовской войны, когда тупиковая политическая ситуация между Грузией и Россией стала для обеих стран уже чем-то обыденным, вдруг совершенно неожиданно появился свет в далеком коридоре. В начале марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к руководству России с призывом к налаживанию отношений, пишет Колумнист Sputnik Грузия Робинзон Начкебия.

Несмотря на восстановление двусторонних торгово-экономических отношений, по сей день тянется цепь непонятных событий, усугубляющих дипломатический холод между двумя странами. И премьер, понимая, что необходимо налаживать добрососедские отношения с Россией, совместные границы с которой исчисляются сотнями километров, сделал шаг и озвучил свою позицию.

"Я обращаюсь к верховной власти Российской Федерации с тем, чтобы, осознавая ответственность перед сегодняшним и будущим поколениями, сделать совместные шаги для того, преодолеть данную тяжелую ситуацию", — сказано в заявлении.

Квирикашвили подчеркнул, что спустя десять лет после августовской войны Грузия и Россия стоят перед выбором – продолжить взаимные обвинения или сделать разумные шаги, чтобы вывести отношения из тупика.

Реакция Москвы последовала незамедлительно. МИД России сразу же выпустил комментарий, в котором говорилось, что Россия готова идти навстречу, но многое зависит от самого Тбилиси.

"В Москве внимательно ознакомились с заявлением премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта. С удовлетворением отмечаем выраженный в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси", — говорится в комментарии.

Казалось бы, вот он – долгожданный момент. Ведь ни для кого не секрет, что при отсутствии дипотношений, которые были в одностороннем порядке разорваны руководством Грузии в 2008 году, обычные грузины и россияне всегда были дружественно настроены по отношению друг к другу.

Читайте также: Воля: оружие США для Грузии — это новое послание для России и Украины

Все ждали конца марта – очередного раунда Женевских дискуссий между Россией и Грузией. Тем временем, после обнародования обращения Квирикашвили к России, в грузинском обществе забурлили слухи о скорейшей отставке премьера. А уж столько версий о том, что стоит за этим обращением, было высказано оппозицией и грузинскими политологами…

29 марта прошел тот самый долгожданный раунд Женевских переговоров. Те, кто ждал какого-то чуда – существенного прорыва в отношениях между странами, ничего не дождался. Вместо прорыва стороны обменялись "любезностями" совсем другого толка. Грузинская делегация свое выступление построила на тезисе о "российской оккупации", а Москва напомнила, что тесное сотрудничество Грузии с НАТО создает опасность для региональной стабильности на Южном Кавказе.

"Женевского прорыва" не произошло, а МИД Грузии буквально сразу объявил о решении, которое никак не стыкуется с примирительным призывом премьера, – высылке российского дипломата "в знак солидарности с Великобританией"в связи с громким делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Так что те, кто ждали резкого потепления между Тбилиси и Москвой, вместо этого стали очевидцами еще одного шага официального Тбилиси – еще одного шага назад.

Российские эксперты уже предсказали очередное российско-грузинское похолодание. Так "дело об отравлении Скрипаля" через хитросплетения мировой геополитики отравило грузино-российские отношения, намек на улучшение которых только начал намечаться.

Вопрос, на что рассчитывал премьер Грузии, остался без ответа, а грузинская дипломатия по отношению к России продемонстрировала, что действует по принципу: "шаг вперед и два шага назад".