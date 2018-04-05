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    Песков: в России нет олигархов

    (обновлено: )16303
    Москва не получала официальных подтверждений информации о возможном скором включении бизнесменов из РФ в санкционные списки в США, а также о допросе там российских предпринимателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Олигархов в России нет, время, когда они были, уже прошло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", — сказал Песков журналистам.

    Москва не получала официальных подтверждений информации о возможном скором включении бизнесменов из РФ в санкционные списки в США, а также о допросе там российских предпринимателей, руководствоваться сообщениями СМИ в качестве основы для комментариев в Кремле не станут, заявил Песков.

    "Все новостные поводы, которые вы упомянули, они действительно достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим", — сказал Песков.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Зарубежные СМИ ранее сообщили, что Вашингтон вскоре может включить в черный список группу российских бизнесменов, а также сообщения о том, что в Америке допрошены несколько предпринимателей из РФ по делу о якобы имевшемся вмешательстве в выборы президента США.

    "Вы знаете, что ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная и поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем и не можем основывать какие-то свои оценки или комментарии на сообщениях СМИ", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

    Песков предложил дождаться самого события или официального подтверждения о соответствующих намерениях. "Дождемся или событий, или официальных заявлений", — сказал он.

    Песков добавил, что от представителей крупного российского бизнеса информации о допросах в США не поступало. "Мне неизвестно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет", — сказал он.

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    В марте США внесли в список санкций 19 российских граждан и 5 юридических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы в США, также против названных лиц было начато расследование командой спецпрокурора Роберта Мюллера.

    Россия отвергает обвинения США во вмешательстве в выборы 2016 года.

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