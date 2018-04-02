Спецкор: жителей США беспокоит борьба с РФ, но ура-патриотизм побеждает

Mladen ANTONOV / AFP

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Соединенные Штаты выигрывают гонку вооружений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным, — сообщает NBC News со ссылкой на информацию двух чиновников.

Дональд Трамп добавил, что надеется, что комментарии Путина были просто избирательной риторикой, а также похвастался, что подписал оборонный бюджет на $700 миллиардов — крупнейший в истории США.

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Что говорят американцы относительно заявления Дональда Трампа, сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы в США Рустем Сафронов.

В информации NBC News о деталях разговора Трампа и Путина, звучала фраза "гонка вооружения", или это трудности перевода?

– Да нет, он сказал, что если будет гонка вооружений, то я ее выиграю, буквально и сказал, что не позволит никому иметь что-нибудь похожее, сравнимое с США. В этом подходе нет ничего нового.

Еще в период свой кандидата в президенты Дональд Трамп утверждал, что американское военное превосходство – это должна быть совершенно вне всяких обсуждений — константа мировой политики. Поэтому то, что он отвечает так на путинские мартовские варианты с новым оружием, не удивительно.

Какие-то заявления от Госдепа после этого заявления были?

— Нет пока. Пока здесь все заняты высылкой дипломатов.

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Эта информация только сейчас появилась? Разговор состоялся несколько дней назад. УНИАН Волкер едет в Донбасс с "новой политикой" от советников Трампа

– У них все известно становится немедленно. Контактируют журналисты с разными официальными лицами, выуживают информацию, нет, нет, что-то получается.

NBC News также сообщали, что Трамп утверждал – Украина является проблемой для Европы. Несколько месяцев медлил с подписанием решения о поставке вооружений Киеву, но все-таки подписал. Что в самих США говорят — кто смог убедить Трампа?

– Что якобы Тиллерсон настоял на том, чтобы Javeline были поставлены Украине, и Трамп рассматривает это как фактор, который позволит улучшить российско-американские отношения. Ему нашептали его советники, что Путин понимает только давление, язык силы, вот так надо. На мой взгляд, это несколько ошибочно, но, видите, американский эксперт так считает.

Источники также утверждают, что Трамп настоял на том, чтобы вооружения были проданы Украине, а не переданы бесплатно.

— Он как бизнесмен, как делец, как человек, который всегда обещал американцам: я лучше сделку вам сделаю, чем те, кто были до меня, он не может не думать о том, чтобы как-то наварить с этого, не сам лично, а его страна.

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Что говорят и пишут по поводу решения администрация президента США высылать из страны 60 российских дипломатов и планах закрыть генконсульство РФ в Сиэтле?

— Это довольно беспрецедентный шаг, и Россия от резких шагов уже воздерживалась, давала какое-то время, когда уже сокращали число дипломатов, не отвечала, думала, при Трампе будет иначе, чем при Обаме.

Но сейчас, видите, Запад выступает достаточно консолидировано, поэтому они приняли такое решение. Трампу был предложен мягкий вариант, где подразумевалось, по-моему, порядка 12 дипломатов выслать, и вот средний вариант, который был осуществлен, но еще более жесткий, после него никаких аргументов не остается, потому что если Россия предпримет следующий шаг, видимо, нам нечем будет отвечать или что-то в этом духе, последствия непредсказуемые будут.

Возможно, связано со шпионской сетью, которую все-таки страны пытаются сохранить, не полностью ее разрушить.

Что аналитики ведущих изданий прогнозируют? Как будут строиться дипотношения двух государств?

— Речь идет о том, что есть некоторая сейчас парадигма: Россия-Запад находится в конфронтации, дело Скрипаля и прочее. Все в этом русле сейчас и развивается. Голоса трезвомыслящих вроде Стивена Коэна, еще целого ряда профессоров тонут в общем хоре ура-патриотизма.

Есть сейчас интеллигенция, которая обеспокоена тем, как развиваются российско-американские отношения. Она обеспокоена, эти военные активисты обеспокоены, но в целом население еще пока настроено достаточно благодушно, а эксперты, в основном, толкут воду в ступе и говорят о том, как РФ виновата якобы в отравлении Скрипаля.

Напомним, ранее спецкор из США Рустем Сафронов высказал опасения по поводу союза склонного к радикализму Трампа с бывшим директором ЦРУ, назначенным на пост главы Госдепа вместо Тиллерсона.

К слову, эксперт-международник Владимир Кушниренко высказал мнение, что отравление Скрипаля для спецоперации против бывшего агента выглядит нелепо.