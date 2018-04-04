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    Общество

    Суд запретил применять санкции к компаниям из зоны АТО

    (обновлено: )60
    К налогоплательщикам, расположенным и зарегистрированным в налоговых органах в зоне АТО, санкции не применяются - образцовое решение Верховного суда.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба больше не сможет применять санкции к налогоплательщикам, которые находятся и зарегистрированы в зоне АТО. Такое решение принял Кассационный админсуд Верховного суда Украины.

    Отмечается, что в суде было рассмотрено образцовое дело по иску Луганского центра поддержки молодежных инициатив и социальных исследований к областному управлению ГФС об отмене решения о применении штрафа и начисления пени за несвоевременную уплату единого взноса.

    "К налогоплательщикам, расположенным и зарегистрированным в налоговых органах в зоне АТО, санкции не применяются — образцовое решение Верховного суда", — сказано в решении суда.

    Суд отметил, что само пребывание плательщиков единого взноса на учете в органах доходов и сборов, расположенных на территории населенных пунктов, где проводилась АТО, является основанием для приостановления применения санкций к таким плательщикам.

    Также в решении сказано, что санкции могут применяться только в случае нахождения плательщика единого взноса, зарегистрированного в зоне АТО, на учете в налоговых органах, расположенных за пределами этой территории. Также санкции возможны при невыполнении плательщиком единого взноса своих обязанностей, возникших в начале и/или после окончания АТО.

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