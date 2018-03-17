Украина решила присоединиться к санкциям против Южного Судана

Charles Atiki Lomodong / AFP

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украина решила присоединиться к санкциям в отношении Южного Судана и Гвинеи-Бисау, следует из опубликованных в субботу указов президента Украины Петра Порошенко.

"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2206 (2015) в отношении Республики Южный Судан", — говорится в указе президента, опубликованном на его сайте.

В решении СНБО, которое прилагается к указу, говорится, что речь идет о применении сроком на пять лет персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам, согласно поданному Кабмину списку (не публикуется).

Точно такое же решение опубликовано в другом указе президента, в котором речь идет о санкциях в отношении Гвинеи-Бисау.

В прошлом году украинское представительство Amnesty International заявило, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В частности, "Укринмаш" в 2014 году якобы подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Госслужба экспортного контроля Украины заявила, что страна не поставляла оружие в Южный Судан. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны также опроверг информацию о незаконных поставках украинскими предприятиями вооружений в Южный Судан и страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Позже Amnesty International в Украине призвала власти страны сформулировать четкую политику и гарантировать, что Украина не поставляет оружие в Южный Судан.

В декабре 2016 года США вынесли на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции по введению запрета на поставки оружия в отношении Южного Судана, а также санкций против отдельных лиц. Однако документ не был принят, так как не получил необходимого большинства голосов членов Совета. За введение оружейного эмбарго в отношении Южного Судана выступают также Франция и Великобритания, однако ряд других членов СБ — в том числе Россия и Китай — такой подход не поддерживают. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.