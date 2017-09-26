Киев отверг "нечестные" обвинения в поставках оружия в Южный Судан

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Украина в 2012-2013 годах вела переговоры о поставках оружия в Южный Судан, однако они не были реализованы, и Киев об этом уведомил Amnesty International, заявил депутат парламента от фракции "Народный фронт", советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире "5 канала".

В понедельник украинское представительство международной правозащитной организации Amnesty International заявило, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В частности, "Укринмаш" в 2014 году якобы подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

По словам Геращенко, эта информация в отчете Amnesty International не соответствует действительности. "Украинская государственная корпорация "Украинмаш", которая имеет право на экспорт оружия, сделала соответствующее заявление и, кроме того, опубликовала свой официальный ответ на английском, предоставленный месяц назад Amnesty International. Они еще месяц назад спрашивали, был такой контракт действительно, и "Украинмаш" ответила, что были переговоры в 2012-2013 годах, но контракт так и не был реализован", — сказал он.

"Переговоры велись во времена власти (Виктора) Януковича. На мой взгляд, Amnesty International поступила очень нечестно, у них был официальный ответ от украинской государственной компании, где были приведены все факты ", — заявил Геращенко, слова которого приводятся на сайте телеканала.

Режим санкций в отношении Южного Судана был введен СБ ООН в марте 2015 года и установил замораживание активов и запрет на поездки для физических лиц и организаций, которые "несут ответственность за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Южного Судана, или причастны к таким действиям или мерам". Позже в санкционный список были внесены некоторые представители вооруженных сил Южного Судана и военные командиры мятежников, причастных к разжиганию конфликта в стране.

В декабре прошлого года США вынесли на голосование Совета безопасности проект резолюции по введению запрета на поставки оружия в отношении Южного Судана, а также санкций против отдельных лиц. Однако документ не был принят, так как не получил необходимого большинства голосов членов Совета. За введение оружейного эмбарго в отношении Южного Судана выступают также Франция и Великобритания, однако ряд других членов СБ — в том числе Россия и Китай, — такой подход не поддерживают. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.