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    Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера

    (обновлено: )17604
    Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что важно ввести санкции против тех, кто "занимается продвижением проектов Путина за границей".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией министр иностранных дел Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом Климкин заявил в воскресенье, 18 марта, газете Bild.

    По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

    "Герхард Шрёдер − важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", − подчеркнул глава украинского МИД.

    Напомним, Климкин предложил работу в Киеве британским дипломатам, ставшими персонами нон-грата в РФ.

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