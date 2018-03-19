Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией министр иностранных дел Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом Климкин заявил в воскресенье, 18 марта, газете Bild.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

"Герхард Шрёдер − важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", − подчеркнул глава украинского МИД.

Напомним, Климкин предложил работу в Киеве британским дипломатам, ставшими персонами нон-грата в РФ.