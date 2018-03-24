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    Культура

    "Интер" ответил Нацсовету на санкции из-за показа "Иронии судьбы"

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (603)

    (обновлено: )51416
    Телеканал считает необоснованным принятое Нацсоветом решение о применении к телеканалу "Интер" санкций за "якобы нарушение закона "О телевидении и радиовещании".
    Кадр из фильма Ирония судьбы, или с легким паром
    Фото mockvanews.ru

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Телеканал "Интер" не согласен с санкциями Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания за показ фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Москва слезам не верит". Об этом этом сообщает пресс-служба телевещателя.

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
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    Телеканал считает необоснованным принятое Нацсоветом решение о применении к телеканалу "Интер" санкций за "якобы нарушение закона "О телевидении и радиовещании".

    "На самом деле телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы "Ирония судьбы, или Слегким паром!" и "Москва слезам не верит". На каждый из этих фильмов уполномоченным государственным органом — Государственным комитетом по кинематографии — были выданы официальные разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины — государственные прокатные удостоверения. Несмотря на это, Нацсовет незаконно применил санкцию к телеканалу", — говорится в заявлении.

    Принимая во внимание вынесенное предупреждение, "Интер" вынужден произвести в эфире замену фильмов, которые, по мнению Нацсовета, не разрешены к показу.

    "При этом еще раз акцентируем внимание, что у телеканала есть все разрешительные документы на демонстрируемый продукт, в частности прокатные удостоверения, выданные Госкино. "Интер" будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей", — добавили на канале.

    Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" из-за трансляции в праздничные дни фильмов "Москва слезам не верит", "Кавказская пленница и "Ирония судьбы" с участием артистов, которые "угрожают национальной безопасности" страны.

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