"Интер" ответил Нацсовету на санкции из-за показа "Иронии судьбы"

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Телеканал "Интер" не согласен с санкциями Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания за показ фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Москва слезам не верит". Об этом этом сообщает пресс-служба телевещателя.

Телеканал считает необоснованным принятое Нацсоветом решение о применении к телеканалу "Интер" санкций за "якобы нарушение закона "О телевидении и радиовещании".

"На самом деле телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы "Ирония судьбы, или Слегким паром!" и "Москва слезам не верит". На каждый из этих фильмов уполномоченным государственным органом — Государственным комитетом по кинематографии — были выданы официальные разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины — государственные прокатные удостоверения. Несмотря на это, Нацсовет незаконно применил санкцию к телеканалу", — говорится в заявлении.

Принимая во внимание вынесенное предупреждение, "Интер" вынужден произвести в эфире замену фильмов, которые, по мнению Нацсовета, не разрешены к показу.

"При этом еще раз акцентируем внимание, что у телеканала есть все разрешительные документы на демонстрируемый продукт, в частности прокатные удостоверения, выданные Госкино. "Интер" будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей", — добавили на канале.

Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" из-за трансляции в праздничные дни фильмов "Москва слезам не верит", "Кавказская пленница и "Ирония судьбы" с участием артистов, которые "угрожают национальной безопасности" страны.