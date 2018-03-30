Канада заявила о готовности расширить санкции против России

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Канада готова наложить дополнительные санкции в случае необходимости усиления давления на Россию, говорится в ответе правительства страны на недавно опубликованный отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, текст которого есть в распоряжении Укринформа.

"Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, которые потребуются, чтобы поддерживать давление на Россию. Канада принимает решение о санкциях в тесном сотрудничестве с международными партнерами и союзниками, в том числе G7, НАТО и ЕС", — сказано в документе.

В правительстве добавили, что в настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц.

"Эти меры будут оставаться в силе, пока не будут отменены, а их продолжительность непосредственно привязана к полному выполнению Россией своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, а также уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", — отмечается в тексте.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.