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    Канада заявила о готовности расширить санкции против России

    (обновлено: )15022
    Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, которые потребуются для поддержки давления на Россию. В настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц.
    Флаг Канады
    RIA News

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Канада готова наложить дополнительные санкции в случае необходимости усиления давления на Россию, говорится в ответе правительства страны на недавно опубликованный отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, текст которого есть в распоряжении Укринформа.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
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    "Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, которые потребуются, чтобы поддерживать давление на Россию. Канада принимает решение о санкциях в тесном сотрудничестве с международными партнерами и союзниками, в том числе G7, НАТО и ЕС", — сказано в документе.

    В правительстве добавили, что в настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц.

    "Эти меры будут оставаться в силе, пока не будут отменены, а их продолжительность непосредственно привязана к полному выполнению Россией своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, а также уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", — отмечается в тексте.

    Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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