Совбез ООН ввел масштабные санкции против компаний, работающих с КНДР

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Комитет Совета Безопасности ООН по КНДР по предложению США ввел санкции в отношении 21 транспортной компании, 27 судов и одного физического лица, сообщили в постоянном представительстве США при ООН.

Нынешнее расширение санкций в отношении компаний и индивидуальных лиц, работающих с Северной Кореей в нарушение санкционного режима, стало самым масштабным с момента принятия ограничительных резолюций СБ.

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Имена юридических и физических лиц были внесены США на рассмотрение комитета 1718 в прошлом месяце после соответствующего заявления министерства финансов страны. Меры направлены на пресечение закупки и продажи Пхеньяном нефти и угля по морю.

"Одобрение этого исторического санкционного списка является ясным сигналом о единстве международного сообщества в его усилиях по оказанию максимального давления на северокорейский режим", — говорится в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея назначили межкорейский саммит.