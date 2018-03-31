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    Совбез ООН ввел масштабные санкции против компаний, работающих с КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (828)

    (обновлено: )1910
    Нынешнее расширение санкций в отношении компаний и лиц, работающих с Северной Кореей в нарушение санкционного режима, стало самым масштабным с момента принятия ограничительных резолюций.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Комитет Совета Безопасности ООН по КНДР по предложению США ввел санкции в отношении 21 транспортной компании, 27 судов и одного физического лица, сообщили в постоянном представительстве США при ООН.

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
    Санкции против КНДР пока бессмысленны — Мусиенко

    Нынешнее расширение санкций в отношении компаний и индивидуальных лиц, работающих с Северной Кореей в нарушение санкционного режима, стало самым масштабным с момента принятия ограничительных резолюций СБ.

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    Имена юридических и физических лиц были внесены США на рассмотрение комитета 1718 в прошлом месяце после соответствующего заявления министерства финансов страны. Меры направлены на пресечение закупки и продажи Пхеньяном нефти и угля по морю.

    "Одобрение этого исторического санкционного списка является ясным сигналом о единстве международного сообщества в его усилиях по оказанию максимального давления на северокорейский режим", — говорится в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли.

    Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея назначили межкорейский саммит

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