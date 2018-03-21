Трамп: Россия может помочь решить проблемы с Украиной, КНДР и Сирией

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может помочь США решить множество проблем в мире и что его позиция в отношении Москвы будет руководствоваться принципом "мира через демонстрации силы".

"Они (Россия) могут помочь разрешить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ (террористическая группировка), Ираном и даже с идущей гонкой вооружений", — написал Трамп в Twitter.

…..They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the “smarts.” Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

"Буш пытался поладить (с Россией), но не хватало сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но не было то ли энергии, то ли "химии" (в отношениях) — вспомните "перезагрузку" с Россией. Мир через силу!" — добавил Трамп.

Трамп не согласился со СМИ, которые требовали от него критики в адрес президента России Владимира Путина вместо поздравлений с переизбранием: по словам американского лидера, с Россией, как и с другими странами, необходимо ладить.

"Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах — в прошлом (президент США Барак) Обама тоже ему звонил. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо", — написал Трамп.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

Трамп и Путин говорили по телефону во вторник. Газета Washington Post со ссылкой на утечки из Белого дома сообщила, что советники Трампа рекомендовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах 18 марта, но Трамп их не послушал и все равно поздравил Путина. Шеф аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что возмущен очередными утечками о конфиденциальных разговорах президента.