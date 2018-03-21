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    Трамп: Россия может помочь решить проблемы с Украиной, КНДР и Сирией

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    Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто требовал от него критики в адрес президента России Владимира Путина вместо поздравлений с его переизбранием 18 марта.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может помочь США решить множество проблем в мире и что его позиция в отношении Москвы будет руководствоваться принципом "мира через демонстрации силы".

    "Они (Россия) могут помочь разрешить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ (террористическая группировка), Ираном и даже с идущей гонкой вооружений", — написал Трамп в Twitter.

    "Буш пытался поладить (с Россией), но не хватало сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но не было то ли энергии, то ли "химии" (в отношениях) — вспомните "перезагрузку" с Россией. Мир через силу!" — добавил Трамп.

    Трамп не согласился со СМИ, которые требовали от него критики в адрес президента России Владимира Путина вместо поздравлений с переизбранием: по словам американского лидера, с Россией, как и с другими странами, необходимо ладить.

    "Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах — в прошлом (президент США Барак) Обама тоже ему звонил. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо", — написал Трамп.

    Трамп и Путин говорили по телефону во вторник. Газета Washington Post со ссылкой на утечки из Белого дома сообщила, что советники Трампа рекомендовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах 18 марта, но Трамп их не послушал и все равно поздравил Путина. Шеф аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что возмущен очередными утечками о конфиденциальных разговорах президента.

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