КНДР и Южная Корея назначили межкорейский саммит

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, передало в четверг информационное агентство Ренхап по итогам подготовительных переговоров.

Для дальнейшей подготовки ко встрече на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны договорились провести еще один раунд рабочих переговоров 4 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.

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Ранее Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином. "Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению", — заявил Ын.