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    КНДР и Южная Корея назначили межкорейский саммит

    (обновлено: )22
    Делегации Северной и Южной Кореи готовят историческую встречу на высшем уровне между президентом Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном. Один из раундов переговоров пройдет в демилитаризованной зоне.
    Парад в честь съезда Трудовой партии КНДР
    REUTERS Damir Sagolj

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, передало в четверг информационное агентство Ренхап по итогам подготовительных переговоров.

     

    Для дальнейшей подготовки ко встрече на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны договорились провести еще один раунд рабочих переговоров 4 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.

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    Ранее Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином. "Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению", — заявил Ын.

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