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    Культура

    Знаменитый автор Gangnam Style выступит в КНДР

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    Сообщается, что выступления музыканта в КНДР пожелало организовать правительство Южной Кореи. Музыкант может выступить на мероприятиях в столице КНДР Пхеньяне с 31 марта по 3 апреля этого года.
    Южнокорейский певец PSY
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый южнокорейский музыкант известный своей песней Gangnam Style PSY собирается отправиться гастролировать по Северной Корее, пишет The Guardian.

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    Сообщается, что выступления музыканта в КНДР пожелало организовать правительство Южной Кореи.

    По информации издания, музыкант может выступить на мероприятиях в столице КНДР Пхеньяне с 31 марта по 3 апреля этого года.

    Напомним, ранее в Южной Корее появился памятник танцу Gangnam Style.

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