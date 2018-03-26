Знаменитый автор Gangnam Style выступит в КНДР

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Сообщается, что выступления музыканта в КНДР пожелало организовать правительство Южной Кореи. Музыкант может выступить на мероприятиях в столице КНДР Пхеньяне с 31 марта по 3 апреля этого года.