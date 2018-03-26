Знаменитый автор Gangnam Style выступит в КНДР

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый южнокорейский музыкант известный своей песней Gangnam Style PSY собирается отправиться гастролировать по Северной Корее, пишет The Guardian.
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Сообщается, что выступления музыканта в КНДР пожелало организовать правительство Южной Кореи.
По информации издания, музыкант может выступить на мероприятиях в столице КНДР Пхеньяне с 31 марта по 3 апреля этого года.
Напомним, ранее в Южной Корее появился памятник танцу Gangnam Style.