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    В мире

    Трамп заявил, что его ждет "огромный успех" в переговорах с КНДР

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    Дональд Трамп убежден, что с Северной Кореей все будет очень хорошо. Трамп ожидает остановки испытаний на время переговоров, в то же время, Северная Корея рассматривает возможность денуклеаризации.
    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу, что ожидает огромного успеха в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

    "Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка. Поэтому, я думаю, что с Северной Корей все будет очень хорошо", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какие прогнозы по переговорам с Северной Кореей. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

    Трамп напомнил, что ожидает остановки испытаний на время переговоров, в то же время, Северная Корея рассматривает возможность денуклеаризации.

    "Так что все будет здорово", — резюмировал президент США.

    Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

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