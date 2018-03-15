наверх
15.03.201803:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп отправил Тиллерсона в отставку из-за разногласий по КНДР - СМИ

    Тема:

    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме (22)

    (обновлено: )7201
    По словам чиновников из Белого дома, Рекс Тиллерсон изначально выступал за переговоры с Северной Кореей, в то время как президент намеревался применить максимально возможное давление на КНДР.
    Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Различия в позициях по КНДР стали определяющим фактором при принятии решения президента США Дональда Трампа об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP
    Вместе с Тиллерсоном Трампа покинула политическая адекватность

    Трамп во вторник, 13 марта, отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.

    Читайте также — Ротация в госдепе: Трамп ставит своих людей

    По словам чиновников из администрации Трампа, Тиллерсон изначально выступал за переговоры с Северной Кореей, в то время как президент намеревался применить максимально возможное давление на КНДР прежде чем принять приглашение о встрече, поступившее от северокорейского лидера Ким Чен Ына. В связи с этим, как сообщили источники, у Трампа возникло подозрение, что Тиллерсон может слишком сильно стремиться пойти на уступки КНДР.

    Отмечается, что в течение последних недель Трамп активно занимался вопросом кадровых перестановок, чтобы новая команда госдепа была готова к началу переговоров с Ким Чен Ыном.

    Трамп, как заявил один из источников, возложил обязанность сообщить Тиллерсону о необходимости увольнения на шефа аппарата Белого дома Джона Келли еще на прошлой неделе. По информации другого источника, Келли до последнего пытался защитить госсекретаря, однако в итоге Трамп окончательно потерял терпение из-за склонности Тиллерсона противоречить ему по целому ряду вопросов.

    Ранее президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до мая текущего года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом