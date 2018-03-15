Трамп отправил Тиллерсона в отставку из-за разногласий по КНДР - СМИ

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Различия в позициях по КНДР стали определяющим фактором при принятии решения президента США Дональда Трампа об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Трамп во вторник, 13 марта, отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.

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По словам чиновников из администрации Трампа, Тиллерсон изначально выступал за переговоры с Северной Кореей, в то время как президент намеревался применить максимально возможное давление на КНДР прежде чем принять приглашение о встрече, поступившее от северокорейского лидера Ким Чен Ына. В связи с этим, как сообщили источники, у Трампа возникло подозрение, что Тиллерсон может слишком сильно стремиться пойти на уступки КНДР.

Отмечается, что в течение последних недель Трамп активно занимался вопросом кадровых перестановок, чтобы новая команда госдепа была готова к началу переговоров с Ким Чен Ыном.

Трамп, как заявил один из источников, возложил обязанность сообщить Тиллерсону о необходимости увольнения на шефа аппарата Белого дома Джона Келли еще на прошлой неделе. По информации другого источника, Келли до последнего пытался защитить госсекретаря, однако в итоге Трамп окончательно потерял терпение из-за склонности Тиллерсона противоречить ему по целому ряду вопросов.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до мая текущего года.